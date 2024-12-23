Собака відкусив моделі губу: який вигляд вона має після шести операцій (фото)

Вона залишилася з травмами на обличчі, які змінили її життя.

Молода модель Бруклінн Гоурі, якій під час жахливого нападу собака відкусив всю верхню губу, продемонструвала своє перетворення після шести операцій.

Про це пише LADbible.

У листопаді 2020 року американка відпочивала зі своєю двоюрідною сестрою та восьмирічним пітбулем Дизелем за день до того, як мала зніматися в телевізійній рекламі. Після дня, проведеного на природі, вони всі повернулися до будинку Бруклінн, щоб розслабитися.

Але все пішло шкереберть, коли Дизель раптово розвернувся і кинувся на Бруклінн, впившись зубами в її обличчя і відірвавши їй верхню губу.

"Він висів у мене на губах", - пригадала вона.

Після нападу вона сфотографувала своє обличчя, на яке їй було важко дивитися: "Ви могли бачити страх в моїх очах: "Боже мій, ось такий я маю вигляд. Як це виправити?". Я не усвідомлювала, що він відірвав мені всю губу".

Бруклінн Гоурі / Фото: instagram.com/brookhoury

За чотири роки, що минули після інциденту, Бруклінн пройшла довгий шлях, документуючи свій прогрес в Instagram і відкрито розповідаючи про труднощі, з якими вона зіткнулася.

"Просто подивитися на себе в дзеркало, сказати собі і повірити, що те, що я бачу, не є кінцевим продуктом, і полюбити себе незалежно від того, який я маю вигляд, просто зсередини", - розповіла модель.

Але після шести операцій, деякі з яких тривали близько 20 годин, до неї повернулася усмішка. Однак, через характер її травм, Бруклінн знадобився понад рік, щоб знайти лікаря, який би погодився за неї взятися. Вона похвалила свого хірурга після останньої масштабної процедури 2023 року, повідомивши, що планує зробити татуювання на губах як свій останній крок.

Бруклінн Гоурі / Фото: instagram.com/brookhoury

У публікації, що документує її трансформацію, вона розповіла своїм підписникам: "За останні декілька років я навчилася набагато більше, ніж просто любити те, що бачу в дзеркалі. Я дізналася, як рідко і дивовижно знайти хірурга, якому можна довіряти, з яким можна спілкуватися і сміятися. Я так багато дізналася про сучасну медицину і про те, чого можна досягти. Я в захопленні тим, що зміг зробити мій хірург. Він справжній митець. Найдивовижнішим було те, що я змогла полюбити себе на кожному кроці цього процесу реконструкції. Я навчилася любити кожен шрам і кожну відмінність, яку я бачу на собі, яка робить мене собою. Озираючись на ці фотографії, я розумію, який це був довгий шлях. Я була така вдячна і така благословенна".

Бруклінн Гоурі / Фото: instagram.com/brookhoury

Нагадаємо, жінка, яка понад 10 років вириває волосся на голові, показала, який вона має вигляд. Їй довелося поголити голову.

Читайте також: