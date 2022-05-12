Сьогодні Всесвітній день медичної сестри та медичного брата

Сьогодні Всесвітній день медичної сестри та медичного брата

Медсестри і медичні брати, – це ті медпрацівники, яких пацієнти бачать найчастіше.

12 травня – Всесвітній день медичної сестри та медичного брата (International Nurses Day), які забезпечують пацієнтам турботу і піклування.

"Ваша чуйність і увага допомагають одужати", - пише НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Робота медичних сестер і медичних братів особливо важлива для нас зараз, під час повномасштабної війни. В тилу і на передовій. В стінах лікарень і військово-польових шпиталях. В медичних халатах і бронежелетах.Кожного дня своєю працею ви наближаєте нашу спільну перемогу.

Національна служба здоров’я України дякує кожному і кожній з вас за тисячі врятованих життів! Дякуємо вам за відповідальність та чуйні серця. Бережіть себе! Разом ми обов’язково переможемо!

Також зі святом медиків привітали у МОЗ.

"Ви - безстрашні герої сьогодення. Здається, для вас немає неможливого. Ви не дивитеся страху в очі, а просто ігноруєте його і продовжуєте боротися за найцінніший скарб - здоров’я та життя", - привітали медиків у відомстві.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 78-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.