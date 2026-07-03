Солодка жуйка може тимчасово знижувати тиск: вчені виявили несподіваний ефект

Жуйка / © Credits

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Жування солодкої жувальної гумки після вживання овочів, багатих на нітрати, може тимчасово посилювати природний механізм, який сприяє розширенню кровоносних судин і зниженню артеріального тиску. Однак дослідники наголошують, що використовувати жуйку з цукром як засіб для боротьби з гіпертонією не можна через її негативний вплив на зуби та обмін речовин.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Науковці з Королівського коледжу Лондона вивчали, як змінюється процес перетворення харчових нітратів на корисні для організму сполуки. Нітрати, які містяться в буряку, шпинаті, капусті кале та інших овочах, самі по собі не впливають на судини. Спочатку бактерії в ротовій порожнині перетворюють їх на нітрити, а вже після цього в організмі утворюється оксид азоту. Саме ця речовина допомагає розслабляти кровоносні судини, покращує кровообіг і сприяє зниженню артеріального тиску.

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Щоб перевірити, чи можна посилити цей процес, дослідники провели експеримент за участю здорових добровольців. Усі учасники випили буряковий сік, після чого їх поділили на дві групи. Одна група протягом трьох-шести годин жувала жувальну гумку з цукром, інша — безцукрову.

Результати показали, що цукор робив слину більш кислою, створюючи сприятливіші умови для бактерій, які відповідають за перетворення нітратів. Учасники, які жували солодку жуйку, мали на 45% більше нітритів у слині та на 25% вищий рівень цих сполук у крові порівняно з групою, яка використовувала безцукрову жувальну гумку.

Також дослідники зафіксували невелике зниження артеріального тиску. За їхніми даними, систолічний і діастолічний тиск зменшувався приблизно на 3 та 2 мм рт. ст. відповідно.

Попри такі результати, автори роботи закликають не сприймати солодку жувальну гумку як спосіб лікування або профілактики підвищеного тиску. Вони наголошують, що ефект є тимчасовим і триває лише кілька годин, тоді як регулярний контакт зубів із цукром підвищує ризик розвитку карієсу. Крім того, надмірне споживання цукру може негативно впливати на кардіометаболічне здоров’я, зокрема сприяти розвитку інсулінорезистентності та порушень обміну речовин.

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На думку дослідників, практична цінність відкриття полягає не в рекомендації жувати солодку гумку, а в кращому розумінні того, як працює механізм перетворення нітратів в організмі. Вони припускають, що поєднання овочів, багатих на нітрати, із натурально солодкими фруктами може допомагати підтримувати цей природний процес без надлишкового споживання цукру.

Наступним етапом роботи стане пошук безпечних для зубів і метаболізму способів створити аналогічні умови в ротовій порожнині без використання цукру. Також учені планують провести масштабніше клінічне дослідження, зокрема за участю спортсменів, які часто вживають буряковий сік для підтримки фізичної витривалості.

Нагадаємо, раніше вчені з Медичного центру Седарс-Сінай встановили, що регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку цирозу, раку печінки та передчасної смерті від ускладнень захворювань цього органу.

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