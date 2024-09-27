Солодощі, риба та хліб: які ще продукти треба їсти, щоб мати міцне здоров’я й довго жити

Медики розробили план здорового харчування для тих, хто збирається прожити довге й активне життя.

Розповідаємо, які продукти мають бути в раціоні кожного, хто хоче мати міцне здоров’я і насолоджуватися активним життям до глибокої старості.

Як харчуватися, щоб завжди бути здоровими

Медики представили план здорового харчування, зосередивши увагу на необхідних речовинах, які потрібні нашому організму для належного функціонування. Ось які продукти рекомендовано включити до свого щоденного раціону.

Фрукти й овочі містять велику кількість вітамінів, мінералів, рослинної клітковини та антиоксидантних сполук. Ці корисні речовини обов’язково потрібні організмові, бо він бере їх лише з їжі. Якщо регулярно вживати такі продукти, всі системи організму працюватимуть належно до глибокої старості.

містять велику кількість вітамінів, мінералів, рослинної клітковини та антиоксидантних сполук. Ці корисні речовини обов’язково потрібні організмові, бо він бере їх лише з їжі. Якщо регулярно вживати такі продукти, всі системи організму працюватимуть належно до глибокої старості. Цільнозернові продукти. Різноманітні каші та цільнозерновий хліб містять вуглеводи й клітковину, які необхідні для якісного насичення організму. Через повільне перетравлення таких продуктів не хочеться їсти упродовж кількох годин. Що дозволяє тримати свою фігуру в належній формі та не набирати зайвих кілограмів.

Різноманітні каші та цільнозерновий хліб містять вуглеводи й клітковину, які необхідні для якісного насичення організму. Через повільне перетравлення таких продуктів не хочеться їсти упродовж кількох годин. Що дозволяє тримати свою фігуру в належній формі та не набирати зайвих кілограмів. Продукти з умістом білка. Найкорисніші види білка містяться у рибі, білому м’ясі та бобових. Білок – це будівельний матеріал для нашого організму. Продукти з його вмістом треба їсти кожного дня, особливо людям похилого віку, щоб запобігти втраті м’язової тканини.

Найкорисніші види білка містяться у рибі, білому м’ясі та бобових. Білок – це будівельний матеріал для нашого організму. Продукти з його вмістом треба їсти кожного дня, особливо людям похилого віку, щоб запобігти втраті м’язової тканини. Поліненасичені жирні кислоти. Корисні жири містяться в авокадо, рибі, оливковій олії та горіхах. Їх обов’язково треба включати до свого щоденного раціону, адже вони захищають наш організм від багатьох захворювань – раку, хвороб серця та кишківника, втрати пам’яті й нервових розладів.

Корисні жири містяться в авокадо, рибі, оливковій олії та горіхах. Їх обов’язково треба включати до свого щоденного раціону, адже вони захищають наш організм від багатьох захворювань – раку, хвороб серця та кишківника, втрати пам’яті й нервових розладів. Натуральні солодощі. Так, ці продукти також входять до переліку здорового харчування. Це халва, пастила, мармелад, сухофрукти тощо. Такі солодощі виготовлені на основі фруктових соків, ягід та насіння, тому мають у своєму складі купу вітамінів і мінералів, які корисні для здоров’я та довголіття.

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