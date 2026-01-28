ТСН у соціальних мережах

Здоров'я
138
2 хв

Сон без подушки знижує ризик небезпечної хвороби — дослідження

Після сну на подушці 67 відсотків учасників експерименту мали вищий внутрішньоочний тиск, ніж після сну без неї.

Богдан Скаврон
Сон без подушки

Сон без подушки може бути корисним / © unsplash.com

Китайські дослідники із Чжецзянського університету виявили користь сну без подушки для пацієнтів із глаукомою — хвороби, яка є однією з основних причин сліпоти у світі.

Відповідне дослідження опубліковане у журналі British Journal of Ophthalmology.

Учасниками експерименту були 144 пацієнти із глаукомою — порушенням відтоку очної рідини та пошкодженням очного нерва, яке часто супроводжується високим тиском в оці.

Упродовж доби у них вимірювали внутрішньоочний тиск кожні дві години. Чотири рази заміри робили у пацієнтів, які лежали без подушки, ще чотири рази — із подушками, які піднімали їм голову на 20 і 35 градусів.

Як з’ясувалося, після сну на подушці 67 відсотків учасників експерименту мали вищий внутрішньоочний тиск, ніж після сну без неї. Найбільш помітними були ці зміни в молодих пацієнтів і тих, хто мав найпоширеніший вид глаукоми, пов’язаний із закоркуванням судин, що мають відводити очну рідину.

При цьому в людей спостерігали зниження тиску в судинах, які мають насичувати око поживними речовинами.

В окремому експерименті з 20 здоровими добровольцями науковці з’ясували, що просвіт яремної вени звужувався, коли люди спали на подушках. Це може призводити до погіршення відтоку крові та внутрішньоочної рідини.

Хоча результати ще потребують підтвердження на більшій вибірці пацієнтів, вони вже вказують на користь сну без подушки. Це пояснюють покращенням відтоку крові від голови, коли шия людини не зігнута, внаслідок чого не відбувається стисканням яремної вени.

Нагадаємо, в Індії органи охорони здоров’я розпочали боротьбу з новим спалахом вірусу Ніпах. У східному штаті Західна Бенгалія, поблизу густонаселеної Калькутти, виявлено вже п’ять випадків цього невиліковного захворювання.

138
