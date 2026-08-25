Сон може прискорювати старіння органів: несподівані результати дослідження

Нічний відпочинок несподівано впливає на біологічний вік / © Credits

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Міжнародна група вчених у 2026 році проаналізувала показники 23 біологічних годинників старіння, щоб виявити ідеальну тривалість нічного відпочинку для збереження здоров’я. Дослідники встановили, що відхилення від норми сну руйнівно впливає на тканини майже всього організму.

Про це пише ScienceDaily з посиланням на дослідження Колумбійського університетського медичного центру Ірвінга.

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Золота середина: скільки годин потрібно спати

Аналіз медичних даних приблизно пів мільйона учасників виявив чітку U-подібну залежність між кількістю годин сну та темпами біологічного старіння. Найнижчі показники старіння та найздоровіший патерн зафіксовано у людей, які сплять від 6,4 до 7,8 години на добу.

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Менше ніж 6 годин або понад 8 годин сну щодня призводять до прискореного зношування тканин. Штучний інтелект допоміг розробити спеціальні годинники старіння для оцінки віку окремих органів і систем.

Які органи та системи страждають найбільше

Порушення режиму сну безпосередньо пов’язане з різноманітними небезпечними захворюваннями по всьому тілу. Недостатня кількість сну чітко корелює з депресивними епізодами, тривожними розладами, ожирінням та цукровим діабетом 2-го типу. Коротка та надмірна тривалість відпочинку асоціюються з підвищеним ризиком гіпертонії, ішемічної хвороби серця та аритмій.

Обидва крайові стани негативно впливають на дихальну систему, викликаючи астму чи хронічні обструктивні захворювання легень. Страждає і шлунково-кишковий тракт, зокрема через розвиток гастриту та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що всього одна безсонна ніч може «зламати» реакцію організма на небезпеку. Якщо вам не вдалося нормально відпочитивночі, мозку може бути складніше «звикнути» до небезпеки, через що стресова реакція зберігається довше.

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