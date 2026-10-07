Сон на животі може спричиняти біль у спині та шиї: чим небезпечна ця поза

Сон

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Сон на животі може бути причиною ранкової скутості шиї, болю в попереку та дискомфорту в плечах. Проблема виникає через те, що під час тривалого перебування в такому положенні хребту складніше зберігати природне положення.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Коли людина спить на животі, голову доводиться повертати вбік, щоб нормально дихати. Через це шия протягом кількох годин залишається повернутою в один бік, що може призводити до напруження м’язів і появи скутості після пробудження. Висока подушка здатна додатково посилювати навантаження на шию та плечі.

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Страждати може і поперек. На м’якому матраці таз та живіт можуть сильніше занурюватися в поверхню, через що нижня частина хребта надмірно прогинається. Особливо це може посилювати дискомфорт у людей, які вже мають схильність до болю в спині.

Неприємні відчуття можуть виникати й у плечах. Якщо під час сну рука опиняється під головою або подушкою, суглоб тривалий час залишається в незручному положенні. Крім того, через тиск на нерви іноді виникає тимчасове оніміння або поколювання в руці. Зазвичай воно минає після зміни положення тіла.

Водночас сон на животі не обов’язково є шкідливим для всіх. У деяких людей така поза може зменшувати хропіння, оскільки верхні дихальні шляхи менше схильні до звуження, ніж під час сну на спині. Проте якщо людина регулярно прокидається з болем у шиї чи спині, варто спробувати інше положення для сну та звернути увагу на подушку й матрац.

Якщо оніміння рук часто повторюється, триває довго, виникає також удень або супроводжується слабкістю м’язів, не варто пояснювати це лише незручною позою під час сну — причину симптомів краще обговорити з лікарем.

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Нагадаємо, вчені наголошують, що універсальної «правильної» пози для сну не існує — найкращою є та, яка не спричиняє болю, допомагає вільно дихати й підтримує хребет. Сон на боці може зменшувати хропіння та симптоми апное, а положення на лівому боці потенційно сприяє роботі глімфатичної системи мозку. Сон на спині допомагає зберігати хребет у нейтральному положенні, але може посилювати хропіння та апное.

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