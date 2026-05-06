Сон на животі загрожує смертельною небезпекою: подробиці

Сон / © pexels.com

Реклама

Багато людей обожнюють спати на животі, навіть не підозрюючи про страшні наслідки для організму. Проте ця популярна поза для сну провокує гострий біль у грудях, схожий на інфаркт.

Про це розповів лікар Сурадж Кукадіа.

Сон на животі створює додатковий тиск на хребет, що може призвести до дискомфорту та болю вранці. Проте головна небезпека криється в іншому. Лікар звернув увагу на ризик розвитку костохондриту — запального захворювання грудної клітки.

Реклама

Реагуючи на відео іншого блогера, який потрапив до відділення невідкладної допомоги з різким болем у грудях, фахівець зазначив: «На щастя, не весь біль у грудях пов’язаний із серцем. У цієї людини діагностували костохондрит. 'Косто' означає ребра, 'хондрос' — хрящ, і це просто означає запалення».

За словами медика, цей стан виникає, коли хрящ, що з’єднує ребра з грудиною, подразнюється і запалюється. Це може викликати гострий, колючий біль у грудях. Біль зазвичай посилюється під час натискання на груди, перевертання уві сні або під час глибокого дихання, оскільки ребра фізіологічно розширюються під час вдиху.

Фахівці клініки Майо також описують костохондрит як запалення хряща. Вони наголошують, що біль, викликаний цим станом, може бути дуже схожим на біль під час інфаркту або інших серйозних захворювань серця. Найчастіше костохондрит вражає верхні ребра з лівого боку тіла.

«Сон на животі може спровокувати костохондрит, оскільки грудна клітка стискається протягом кількох годин, і цей тиск може подразнювати ребра і хрящові суглоби», — пояснює доктор Кукадіа.

Реклама

Лікар додає, що якщо поєднати такий сон із поганою поставою та підняттям важких предметів протягом дня, створюються ідеальні умови для розвитку гострого запалення.

Лікування костохондриту зазвичай консервативне і просте: воно полягає у відпочинку, прийомі протизапальних препаратів та м’якому розтягуванні грудної клітки. При цьому вкрай важливо уникати положень тіла, які можуть здавлювати груди.

Які ще є наслідки

Окрім проблем із реберними хрящами, сон на животі має й інші негативні наслідки. Через постійний тиск обличчя на подушку, така поза може призвести до швидкого збільшення кількості зморшок. Крім того, деякі дослідження вказують, що люди, які сплять на животі, можуть бути більш тривожними та схильними до компульсивної поведінки.

Єдиною суттєвою перевагою цієї пози є допомога при хропінні, оскільки сон на животі запобігає западанню язика назад, підтримуючи дихальні шляхи відкритими.

Реклама

Яка поза для сну вважається найкращою

Експерти Фонду з вивчення сну дають чіткі рекомендації щодо найбезпечнішого нічного відпочинку.

«Найбільш здоровими позами для сну, як правило, є пози на боці або на спині, оскільки вони найкраще підтримують правильне положення хребта, знижують тиск і дозволяють м’язам відновлюватися», — зазначають у фонді.

Сон на боці (особливо на лівому) ідеально підходить для зменшення печії, полегшення болю в спині та запобігання апное уві сні. Водночас сон на спині забезпечує найкраще анатомічне вирівнювання хребта.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Реклама

Новини партнерів