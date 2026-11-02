Вчені виявили, що дисфункція сну вдень пов’язана зі схильністю до розвитку деменції / © Getty Images

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Повсякденні звички можуть свідчити про ризики розвитку деменції. Люди, які часто сплять вдень або мають короткочасний сон, можуть мати більшу схильність до цієї хвороби.

Про це пише видання sciencealert.

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Дослідники припускають, що між денним сном і деменцією може існувати двосторонній зв’язок. З одного боку, денний сон потенційно може бути чинником ризику деменції. З іншого — початок розвитку деменції може впливати на ділянки мозку, які регулюють стан неспання, через що людина частіше засинає вдень.

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Експерти припускають, що сон відіграє певну роль в «очищенні» від нейротоксинів, які накопичуються у мозку. Попередні дослідження показали, що люди, які недосипають, мають більшу кількість білків, пов’язаних з хворобою Альцгеймера.

Крім того, розлади сну можуть активувати запальну реакцію мозку, яка виникає при хворобі Альцгеймера та інших типах деменцій.

Водночас дослідники вважають, що регулярна фізична активність, менша кількість часу сидячи та достатній сон можуть підтримувати здоров’я мозку. Серед можливих пояснень вони називають підтримання кровотоку в мозку, очищення нервових клітин від продуктів обміну та захист серцево-судинної системи.

Раніше фахівці пояснили, як відрізнити звичайну вікову забудькуватість від змін, які потребують медичного обстеження. Більше про це читайте у новині.

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