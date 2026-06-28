Сонце захищає від деменції краще, ніж відмова від алкоголю: лікарі визначили, скільки треба гуляти

Вчені виявили несподівану користь денного світла для зхисту від деменції

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Щоденне перебування під яскравим сонячним промінням значно знижує ризик розвитку деменції у літньому віці. Нестача природного освітлення впродовж дня виявилася набагато сильнішим передвісником проблем із пам’яттю, ніж надмірна вага чи зловживання алкоголем.

Про це пише видання Earth.com.

Датчики світла та статистика

Для отримання точних даних десятки тисяч добровольців похилого віку протягом тижня носили спеціальні наручні датчики з вбудованими люксметрами. Ці прилади щохвилини фіксували яскравість навколишнього середовища від світанку до заходу сонця. Такий об’єктивний підхід дозволив уникнути похибок, які раніше масово виникали під час звичайних усних опитувань пацієнтів.

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Протягом наступних восьми років спостережень медики діагностували деменцію у понад семи сотень учасників цього експерименту. Аналіз зібраних даних показав, що люди з середньою денною яскравістю понад тисячу люкс мали на шістнадцять відсотків нижчу ймовірність захворіти. Це освітлення приблизно дорівнює звичайній похмурій погоді на відкритому просторі.

Важливість часу та яскравості

Найкращі результати продемонстрували ті добровольці, які щодня проводили щонайменше сорок дві хвилини під яскравим денним світлом понад п’ять тисяч люкс. Збільшення цього часу формувало стійку тенденцію до подальшого зниження ризику нейродегенеративних захворювань. Натомість штучне освітлення вночі від екранів чи вуличних ліхтарів не показало жодного чіткого зв’язку з розвитком недуги.

Результати переконливо доводять, що отримання потужного заряду світла вдень є набагато важливішим фактором, ніж уникнення світіння після настання темряви. Звичайна ранкова прогулянка або робота біля великого вікна можуть стати абсолютно безкоштовним та дієвим інструментом профілактики. Водночас навіть найтемніша спальня не допоможе зберегти здоров’я мозку, якщо людина постійно сидить у похмурому приміщенні вдень.

«Денне світло може слугувати новим індикатором ризику деменції», — наголосив провідний автор дослідження Хунлян Фен.

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Нагадаємо, навіть короткі прогулянки після їжі можуть бути вдвічі корснішими. Вони не лише запобігають зайвій вазі, а й допомагають організму краще контролювати рівень глюкози у крові.

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