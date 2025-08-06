Сонцезахисні креми викликали нову паніку в Мережі: що стало причиною

Сонцезахисний крем / © Pixabay

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Після низки вірусних відео в TikTok та Instagram, в яких блогери називають SPF-засоби «небезпечними» для здоров’я, користувачі почали масово сумніватися у безпечності захисту від сонця. Але експерти закликають не піддаватися паніці.

Про це повідомило видання The Guardian.

Причиною нової хвилі недовіри стало дослідження, опубліковане Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). У ньому йшлося про те, що після нанесення деяких сонцезахисних засобів у крові добровольців були виявлені сліди органічних УФ-фільтрів — авобензону, оксибензону, октокрилену та екамсули. Концентрації перевищували орієнтовні пороги, рекомендовані регулятором.

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Втім, автори дослідження наголосили, що їхні висновки не означають, що треба припиняти користування сонцезахисними кремами. Вони пояснили: експеримент проводився в умовах «максимального використання» — тобто з дуже товстим шаром засобу, який перевищує реальні норми нанесення у повсякденному житті. У таких обсягах креми використовуються рідко, а тому і вплив активних компонентів буде суттєво меншим.

«Ці результати не вказують на те, що людям слід утримуватися від використання сонцезахисного крему», — заявили автори.

Медичні експерти продовжують наголошувати на небезпеці ультрафіолетового випромінювання. За словами докторки Клер Найт з дослідницької організації Cancer Research UK, УФ-промені пошкоджують клітини шкіри, сприяють старінню, мутаціям та можуть призводити до розвитку раку.

Особливо небезпечним, за її словами, є вплив сонця у дитинстві — він може значно підвищити ризик розвитку меланоми у дорослому віці.

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Відомо, що на ринку представлені два типи УФ-фільтрів: неорганічні (на основі оксиду цинку або діоксиду титану) та органічні (вуглецеві сполуки). Часто вони використовуються разом, щоб забезпечити ширший спектр захисту.

Такі засоби, за даними ВООЗ, залишаються основним способом профілактики шкірних захворювань, спричинених сонцем, зокрема меланоми — одного з найагресивніших типів раку шкіри.

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