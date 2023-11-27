Спалах дитячої пневмонії: у ВООЗ прокоментували ситуацію у Китаї

Сплеск респіраторних захворювань, від якого зараз потерпає Китай, не такий високий, як до пандемії COVID-19, заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я, повторивши, що останніми днями листопада не було виявлено нових або незвичайних випадків.

Про це йдеться у повідомленні Reuters з псиланням на заяву виконувачки обов’язків директора департаменту ВООЗ з питань готовності до епідемій і пандемій і їхньої профілактики.

"Ми порівняли стан до пандемії і пік хвилі що спостерігаємо зараз. Він не такий високий, як той, що був у 2018-2019 роках. Це не ознака нового збудника. Це очікуваний сплеск, тобто те, з чим більшість країн мали справу рік чи два тому", — сказала представниця ВООЗ.

Що кажуть у самому Китаї

Представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю Мі Фен своєю чергою заявив, що сплеск гострих респіраторних захворювань був пов'язаний з одночасною циркуляцією кількох видів збудників, особливо грипу.

Спалах став глобальною проблемою минулого тижня, 20-26 листопада, коли Всесвітня організація охорони здоров’я попросила Китай надати додаткову інформацію, посилаючись на звіт про кластери недіагностованої пневмонії у дітей Програми моніторингу нових захворювань.

Китай і ВООЗ зіткнулися з питаннями щодо прозорості звітності на початку пандемії, що виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

24 листопада ВООЗ заявила, що в останніх захворюваннях не було виявлено нових або незвичайних патогенів.

Водночас представники охорони здоров'я 26 листопада закликали місцеву владу збільшити кількість клінік для лікування лихоманки, оскільки в закладах вже попередили про серйозну ситуацію в північних районах, таких як Пекін і провінція Ляонін, де особливо багато випадків пневмонії серед дітей.

Нагадаємо, діти особливо сприйнятливі до стрептококової інфекції, що викликає пневмококову пневмонію.

Дитяча імунна система ще не повністю розвинена. Стрептокок у маленьких може викликати як нешкідливі інфекції, так і небезпечні для життя дисеміновані захворювання. Їхній перебіг залежить від загального стану здоров'я дитини та виду бактерій.

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