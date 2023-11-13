Спалах гепатиту А на Вінниччині: у МОЗ назвали можливу причину

Причиною спалаху гепатиту А у Вінниці та області, ймовірно, стала вода. Однак важко сказати, чому спахах цієї хвороби стався саме на Вінниччині.

Про це головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

Причина спалаху гепатиту А у Вінниці

Як пояснив Кузін, зазвичай така кількість хворих на гепатит А, як зафіксували у Вінницькій області, свідчить, що, цілком ймовірно, причиною поширення недуги могла стати питна вода.

"Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти", – повідомив головний санітарний лікар.

Він також звернув увагу, що декілька випадків захворювання на гепатит А були зафіксовані на виробництві – це кондитерські фабрики та молокозавод.

Тож зараз фахівці відпрацьовують паралельно усі сценарії початку спалаху хвороби. Вони перейшли від тестування об'єктів довкілля до тестування людей.

"Імунітет тримається доволі довго після перенесеної хвороби, тому протестувавши людей, ми зможемо вийти на те, яка саме людина могла перенести таку хворобу та інфікувати іншу", – пояснив Кузін.

Він сподівається, що невдовзі спеціалісти зможуть знайти спільне джерело інфікування гепатитом А.

Чому спалах гепатиту А стався саме у Вінницькій області

Головний санлікар сказав, що важко відповісти однозначно, чому спалах гепатиту А стався саме на Вінниччині.

"Спалахи не вибирають область чи якийсь певний населений пункт, і під час проведення епідеміологічного розслідування ми ще досі з'ясовуємо можливий спільний єдиний шлях передачі. Опрацьовується декілька різних варіантів", – повідомив Кузін.

Як можна заразитися гепатитом А

Головний санітарний лікар нагадав, що вірусний гепатит А є гострим інфекційним захворюванняя, яке передається контактно-побутовим, але зазвичай фекально-оральним шляхом.

"Тобто це хвороба "немитих рук". Це означає, що та людина, яка проконтактувала з хворим або з носієм, і потім вживала їжу або питну воду, не помивши руки, має ризик інфікуватися", – пояснив Кузін.

Він зауважив, що вірус доволі швидко поширюється, адже кількість людей, які мають імунітет, невелика. Аби мати імунітет, треба або перехворіти, або вакцинуватися.

Вакцинація проти вірусного гепатиту А не входить до Національного календаря профілактичних щеплень України.

"Таким чином, в нас більша частина українців, яка не хворіла на хворобу Боткіна або на вірусний гепатит А, не має імунітету. Тому саме цей вірус доволі часто викликає такі масові та швидкі спалахи. Спалах у Вінниці – один із них", – розповів головний санлікар.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Вінницькій області зафіксували 24 жовтня, коли було зареєстровано 20 хворих. Згодом їхня кількість зросла до майже 300, тож у МОЗ визначили спалах хвороби як надзвичайну ситуацію на рівні області та посилили там протиепідемічні заходи. 8 листопада в МОЗ повідомили, що спалах гепатиту А на Вінниччині далося локалізувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вже в 5 областях! Гепатит А шириться Україною

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