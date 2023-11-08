Спалах гепатиту А на Вінниччині: в МОЗ потішили новинами

Поодинокі випадки захворювання фіксуються і в інших областях, але МОЗ не об'єднує їх в один спалах та не оголошує епідемію.

Спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося локалізувати, водночас фахівці продовжують шукати джерело поширення інфекції в регіоні.

Про повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Укрінформ".

"Спалах на Вінниччині вдалося локалізувати. Ми бачимо, що з'являються нові випадки. Але це випадки, які виявляються проактивно – шляхом обстеження контактних осіб або у родинних вогнищах. І за рахунок вірусологічних досліджень вдається встановити наявність інфікування", – розповів міністр.

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Тож, як зазначив Ляшко, система Центрів контролю та профілактики хвороб, епіднагляду спрацювала.

"Зараз шукаємо джерело. Є декілька варіантів, поки що не підтверджені. Як тільки будуть підтверджені, ми вийдемо з комунікацією, які заходи і управлінські рішення прийняті, щоб не повторювати таких спалахів у майбутньому", – повідомив очільник МОЗ.

Він також поінформував, що у Вінниці було зареєстровано 274 випадки гепатиту А. Поодинокі випадки захворювання фіксуються і в інших областях, але МОЗ не об'єднує їх в один спалах та не оголошує епідемію.

На сьогодні у Вінниці проводиться вакцинація груп ризику від гепатиту А.

Нагадаємо, про спалах гепатиту А у Вінницькій області стало відомо 24 жовтня. Кількість хворих зросла спершу від 20 осіб до майже 300. Тому в МОЗ визначили спалах гепатиту А як надзвичайну ситуацію на рівні області та посилили там протиепідемічні заходи.

Після Вінниччини поодинокі випадки гепатиту А зафіксували на Прикарпатті, Закарпатті та Тернопільщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вже в 5 областях! Гепатит А шириться Україною

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