Спалах гепатиту А в Україні: що це за хвороба, де можна заразитися

Хвороба може супроводжуватися важкими симптомами та іноді протікати з гострою печінковою недостатністю, що часто закінчується смертю.

В Україні зафіксовано спалах гепатиту А – запального захворювання печінки, викликаного вірусом гепатиту А (HAV). Хвороба може бути смертельною і вона тісно пов'язана з неякісною водою або зараженою їжею, поганими санітарними умовами та недотриманням правил гігієни.

Про спалах гепатиту А в Україні, симптоми хвороби та де і як можна заразитися – читайте на ТСН.ua.

Гепатит А (інфекційний гепатит, епідемічний гепатит, хвороба Боткіна) – це хвороба печінки, викликана вірусом гепатиту А (HAV). Цей вірус не викликає хронічних захворювань печінки ( на відміну В та С), але може супроводжуватись важкими симптомами та іноді протікати з гострою печінковою недостатністю.

Також читайте Медики попередили про небезпечні вірусні хвороби в Україні: як вберегтися

Завдяки вакцині у багатьох країнах захворюваність на гепатит А зведена практично нанівець. Однак захворювання залишається проблемою в тих регіонах, жителі яких не мають доступу до якісної води, де не вирішені проблеми з каналізацією, немає доступу до вакцинації та ефективного лікування.

Симптоми гепатиту А

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту А зазвичай становить 14-28 днів. Його симптоми можуть змінюватися від легких до важких. Серед головних симптомів:

підвищення температури тіла,

нездужання,

втрата апетиту,

діарея,

нудота,

відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці (в черевній порожнині),

потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкіри).

Пожовтіння білків очей – один із сиптомів гепатиту А / Фото з відкритих джерел

Клінічні симптоми захворювання фіксуються частіше у дорослих, ніж у дітей. У дітей віком до 6 років недуга зазвичай протікає зі слабко вираженою симптоматикою, і жовтяниця розвивається лише у 10% випадків.

Гепатит А може давати рецидив, і щойно одужавши, людина знову хворіє в гострій формі. Однак після цього захворювання зазвичай закінчується повним одужанням.

Не існує якогось специфічного лікування хворих на гепатит А, тобто лікують лише симптоми.

Гепатит А в Україні

Спалах гепатиту А зафіксували у Вінниці у другій половині жовтня. Так, на 20 жовтня у міській інфекційній лікарні перебували понад 20 хворих дорослих і шестеро дітей. Лікарі розповіли, що така кількість хворих у них вперше за останні 10 років.

Медики кажуть, що гепатит А пов'язаний із вживанням забрудненої води. Більшість пацієнтів розповіли, що перед тим, як захворіти, пили воду з автоматів самообслуговування, які є в кожному районі Вінниці. Зараз цю воду перевіряють.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Вінниці спалах гепатиту А! Щодня – нові хворі!

Вже 24 жовтня у МОЗ повідомили, що до лікарні у Вінниці з підтвердженим діагнозом гепатит А шпиталізували 60 людей, серед яких є 14 дітей. Ще 14 людей перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу.

Скільки живуть із гепатитом А

Гепатит А – один з найпоширеніших типів вірусного захворювання. За даними ВООЗ, від нього щороку помирають 6-7 тисяч людей у всьому світі. І щороку цю хворобу виявляють у 1,4 млн осіб.

Гепатит А не є хронічною хворобою печінки, на відміну від гепатитів В та С. Він завжди протікає у гострій формі і рідко потребує лікування у стаціонарних умовах.

Захворювання може мати перебіг із важкими симптомами та іноді з гострою печінковою недостатністю, що часто закінчується смертю пацієнта. Однак це найбільш рідкісний нетиповий варіант гепатиту А. Розвиток цього варіанту хвороби вищий у людей, які страждають від тривалих чи хронічних захворювань печінки та ВІЛ.

Симптоми хворого:

різке зменшення печінки;

неприємний "печінковий" запах із рота;

багаторазове блювання;

розлад координації, слуху, зору;

неадекватна поведінка.

За такої форми захворювання є реальна загроза життю пацієнта. Якщо не вжити термінових заходів, настає кома, яка в більшості випадків закінчується летальним кінцем.

Печінка

Де можна захворіти на гепатит А

Найпоширеніша причина захворювання на гепатит А – контакт з інфікованою людиною або із зараженими субстанціями.

Способи передавання гепатиту А:

фекально-оральний, коли інфекція потрапляє до організму через їжу, пиття або контакт із побутовими предметами;

статевий, коли хвороба передається під час статевого акту та інших варіантів сексуального спілкування, включно з оральним сексом;

парентеральний (найрідкісніший метод), коли захворювання передається з кров'ю під час переливання плазми або під час інших інвазивних медичних маніпуляцій.

Шлях зараження гепатитом А / Фото: Credits

Чинники, які сприяють поширенню гепатиту А:

висока густота населення;

низький санітарний рівень;

погана якість води;

порушення правил зберігання, оброблення та приготування харчових запасів, продуктів харчування.

Захворіти на гепатит А ризикують люди, які:

багато й часто подорожують різними регіонами країни та іншими державами / континентами;

через професійну діяльність часто контактують із продуктами життєдіяльності людини та біологічними рідинами (лікарі, лаборанти, медсестри, санітари тощо);

вживають алкоголь і наркотики;

практикують гомосексуальні зв'язки;

не мають постійного місця проживання;

живуть у районах з низьким рівнем розвитку інфраструктури та неблагополучною епідеміологічною обстановкою.

Читайте також: