Спалах кишкової інфекції: через їжу в McDonald's одна людина загинула, а 50 постраждали

У західній частині США зафіксовано спалах кишкової інфекції, пов’язаний із їжею в McDonald's, а саме Quarter Pounders ("Роял Чизбургером").

Про це йдеться у повідомленнях Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (СDC) та CNBC.

McDonald's тимчасово видаляє підозрілі продукти, повідомляють джерела.

Відомо, що від 27 вересня по 11 жовтня було зареєстровано близько 50 випадків отруєння у 10 штатах, більшість – у Колорадо та Небрасці. Щонайменше 10 людей було госпіталізовано, одна людина в Колорадо померла.

Спалах кишкової інфекції, пов’язаний із Роял Чизбургером

Чим отруїлися відвідувачі МакДональдз

За даними більшості хворих, проблема – у гамбургері "Роял Чизбургер". Саме його з'їли люди, які потім скаржилися на нездужання.

У своїй заяві 22 жовтня компанія повідомила, що вживає "швидких та рішучих заходів" після спалаху кишкової палички.

"Початкові результати поточного розслідування показують, що деякі захворювання можуть бути пов'язані з нарізаною цибулею – свіжою цибулею, нарізаною тонкими скибочками, яка використовується в бургері та постачається одним постачальником, який обслуговує три розподільні центри", – повідомили в МакДональдз.

McDonald's доручив усім місцевим ресторанам прибрати нарізану цибулю зі своїх поставок та призупинив поширення цього інгредієнта у низці регіонів. Гамбургери Quarter Pounder будуть тимчасово недоступні у кількох західних штатах, включаючи Колорадо, Канзас, Юту та Вайомінг, а також у деяких інших штатах, повідомив McDonald's.

"Ми працюємо швидко, щоб повернути наше повне меню до цих штатів якнайшвидше", – сказав президент McDonald's USA Джо Ерлінгер.

Він також висловив сподівання, що такі кроки продемонструють відданість McDonald's безпеки харчових продуктів.

Зазначимо, що 22 жовтня акції McDonald's впали приблизно на 7% під час позабіржових торгів.

У CDC ж тим часом заявили, що кількість людей, які постраждали від спалаху кишкової інфекції, "ймовірно, набагато вища", ніж повідомлялося раніше. Агентство заявило, що це пов'язано з тим, що багато хто одужує від інфекції E. coli, не проводячи тестування або не отримуючи медичної допомоги.

Що відомо про інфекцію E. coli

Ешерихіоз (Колі-інфекція, англ. Escherichia Coli Infections) – це відоме бактеріальне інфекційне захворювання, що спричинюють патогенні штами кишкових паличок. Найчастіше перебігає з симптомами загальної інтоксикації, дисфункцією кишки та водно-електролітними порушеннями.

До симптомів, що викликає кишкова інфекція E. coli, відносяться:

спазми в животі та діарея, яка може містити велику кількість крові;

гарячка чи підвищена температура тіла;

Діагноз виставлють лікарі за результатами посіву калу та визначення токсинів.

Раніше лікарка з клініки у Філадельфії (США) Ліз МакМахон розповідала, який біль у животі небезпечний і вимагає негайної допомоги.

Нагадаємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У разі симптомів звертайтеся до професійного лікаря.

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