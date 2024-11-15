Спалах кишкової інфекції в McDonald's: відома причина смерті та хвороби понад сотні людей

У США щонайменше 104 клієнта McDonald's захворіли і 34 були госпіталізовані в результаті спалаху харчового отруєння кишковою паличкою. Як з'ясувалося, це пов'язано з цибулею, яку подавали до Роял Чизбургерів.

Про це пише New York Post.

Випадки були виявлені в 14 штатах, згідно з останніми даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США. Одна людина померла в Колорадо, а у чотирьох людей розвинулося потенційно небезпечне для життя ускладнення захворювання нирок.

Щонайменше 30 випадків було зареєстровано в Колорадо, 19 – в Монтані, 13 – в Небрасці, 10 – в Нью-Мексико, по вісім – в Міссурі і Юті, шість – у Вайомінгу, три – в Канзасі, два – в Мічигані і по одному – в Айові, Північній Кароліні, Орегоні, Вашингтоні і Вісконсині.

Захворювання були зафіксовані в період від 12 вересня до 21 жовтня. Щонайменше семеро людей, які захворіли, сказали, що їли їжу з McDonald's під час подорожі.

Вважається, що джерелом спалаху стала нарізана цибуля. Каліфорнійська компанія Taylor Farms відкликала цибулю, яка могла бути пов'язана зі спалахом захворювання. Тести Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США виявили тип бактерії E. coli, яка виробляє небезпечний токсин, в одному зразку цибулі, але він не збігається зі штамом, яким захворіли люди, повідомили чиновники.

У перші дні спалаху в декількох штатах Роял Чизбургери були вилучені з меню. У середу представники McDonald's заявили, що компанія знайшла альтернативного постачальника для 900 ресторанів, які тимчасово припинили подавати бургери з цибулею. Протягом минулого тижня ці ресторани відновили продаж бургерів з нарізаною цибулею.

Тип бактерій, причетних до цього спалаху, спричиняє близько 74 000 інфекцій у США щороку, що призводить до понад 2 000 госпіталізацій та 61 смерті щороку. Симптоми проявляються швидко, протягом одного-двох днів після вживання зараженої їжі, і зазвичай містять лихоманку, блювоту, діарею або криваву діарею та ознаки зневоднення – мале сечовипускання або його відсутність, підвищену спрагу і запаморочення. Інфекція може спричинити серйозні пошкодження нирок, особливо у дітей віком до 5 років. Отруєння кишковою паличкою у дітей раннього віку потребує негайної медичної допомоги.

Нагадаємо, вчені назвали продукт, який може стати причиною інфаркту, особливо у жінок. Для чоловіків продукт вважається більш безпечним, бо добре засвоюється організмом.

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