Спалах "томатного грипу" в Індії: чим він небезпечний та до чого тут помідори

Індійські лікарі повідомили про спалах загадкової недуги - "томатного грипу", який вражає дітей віком до 5 років.

За три місяці "томатним грипом" заразилися понад 82 дітей.

Про це пише New Atlas.

Симптоматика хвороби схожа на COVID-19 і характеризується болями в тілі, лихоманкою та втомою. Відмінною рисою нового вірусу називають болючі пухирі розміром із помідор.

Учені по всьому світу почали аналізувати новий вірус.

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Ситуація прояснилася, коли симптоми "томатного грипу" виявили в дітей із Великої Британії. П'ятирічний хлопчик і 13-місячна дівчинка захворіли за тиждень після повернення із сімейного відпочинку в Кералі, що в Індії. Лікарі одразу помітили симптоми загадкового індійського вірусу та провели лабораторні дослідження.

Під час тестування в обох дітей виявили ентеровірус, який називається Коксакі A16. Він викликає вірусну пухирчатку порожнини рота й кінцівок (HFMD). Британські біологи вважають, що індійський "томатний грип" не є новим вірусом або різновидом грипу, не має нічого спільного з помідорами та насправді — HFMD.

Британські вчені також встановили, що індійський "томатний вірус" не є унікальним. Геномне тестування показало, що нинішній вірус пов'язаний зі штамом Коксакі A16, зафіксованим у Китаї ще 10 років тому.

Своє дослідження "томатного грипу" в Індії також опублікував епідеміолог із Австралії Гідеон Меєровіц-Кац. З його слів, в Індії давно використовують терміни "томатний грип" або "томатна лихоманка". Як правило, їх використовують для позначення спалахів незрозумілих захворювань.

Як приклад епідеміолог згадав 2007 рік, коли в Індії розвивалася загадкова хвороба, що супроводжувалася лихоманкою, висипом і "помідорними ранами" (пухирями) на руках і ногах, із яких сочилася рідина. Тоді її назвали "томатною лихоманкою", а вчені дійшли висновку, що ця хвороба могла бути наслідком ранньої вірусної інфекції, що передається комарами, — вірусом Чікунгунья.

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