Спалах COVID-19 в Україні: чи буде новий карантин

Спалах COVID-19 в Україні / © pixabay.com

За тиждень, 11-17 серпня, в Україні зафіксовано понад 3,5 тисячі випадків COVID-19, що втричі більше, ніж за попередній період. Ця тенденція викликає занепокоєння, адже з початку серпня від ускладнень хвороби вже померло десятеро людей. Чи означає це, що на нас чекає новий локдаун? Розбираємося в ситуації разом з експертами.

Про це йдеться у матеріалі ВВС із посиланням на Центр громадського здоров'я.

Чи є підстави для паніки

Попри зростання захворюваності, Міністерство охорони здоров’я заспокоює: поточна ситуація відповідає сезонним коливанням і не має пандемічного потенціалу. Заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін, зазначає, що подібне зростання фіксувалося й минулого року в цей самий період.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підтверджує, що нинішні штами вірусу, зокрема «Омікрон» та його нові субваріанти «Стратус» і «Німбус», хоч і більш заразні, не спричиняють тяжчого перебігу хвороби. За його словами, значного збільшення кількості госпіталізацій не спостерігається.

Відмінності від минулого року

Статистика свідчить про значне покращення ситуації порівняно з минулим роком. У серпні 2024-го хворіло близько 20 тисяч людей, тоді як зараз — близько 8 тисяч. Також значно зменшилася кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування (понад 1 тис. зараз проти 3 тис. минулого року).

Однак кількість смертей зросла:

в червні зафіксовано 1 летальний випадок;

у липні — 4 людини померли;

в серпні — 10.

Нові штами: «Стратус» та «Німбус»

Зростання захворюваності пов’язують із поширенням нових субваріантів «Омікрону» — «Стратус» та «Німбус». Вони мають свої особливості:

«Німбус» викликає сильний біль у горлі.

«Стратус» спричиняє хриплий голос і захриплість.

Інші симптоми залишаються типовими для COVID-19: кашель, нежить, головний біль, температура та втома.

Чи буде карантин?

За словами Ігоря Кузіна, наразі немає підстав для запровадження карантину в жодній з областей. Проте з вересня МОЗ почне щотижневий моніторинг показників, і якщо ситуація наблизиться до пандемічного рівня, можливе запровадження локальних карантинних обмежень в окремих регіонах.

Вакцинація — найкращий захист

МОЗ нагадує, що вакцинація залишається найефективнішим способом уникнути тяжкого перебігу хвороби. В Україні доступна омікрон-специфічна вакцина, адаптована для захисту від нових варіантів вірусу.

Пріоритет у вакцинації надається групам ризику:

люди з ослабленим імунітетом та хронічними захворюваннями;

вагітні жінки;

особи віком 60+;

медичні працівники, вчителі та військові.

Для цих категорій рекомендована ревакцинація щосезону, кожні 6–12 місяців.

Нагадаємо, медикиня Ольга Голубовська закликала громадян не лікувати коронавірус препаратом озельтамівір (відомий як «Таміфлю» та його аналоги).

Голубовська також назвала важливий симптом COVID-19. Лікарка зазначила, що під час коронавірусу варто звертати увагу на температуру тіла.