Спалах кору в Україні 2025: де найбільше хворих зафіксували і як захиститися

Симптоми кору / © Sunday Mirror

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За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 1196 випадків кору — це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кір відрізняється високою заразністю: одна інфікована особа може передати вірус великій кількості людей.

Про це повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі «Суспільного».

За словами Даниленка, захворюваність на кір носить циклічний характер — кожні 5–6 років виникає новий сплеск через накопичення прошарку дітей без імунітету.

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Найбільшу кількість випадків зафіксовано в прикордонних регіонах — Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській і Вінницькій областях. Це частково пов’язано з епідемічною ситуацією у сусідніх країнах, таких як Румунія, Угорщина і Молдова.

Вакцинація — найефективніший захист

Надійною профілактикою захворювання залишається вакцинація. На жаль, рівень охоплення вакцинацією в Україні досі недостатній — лише 83,4% дітей отримали другу дозу вакцини КПК, тоді як для формування колективного імунітету потрібно щонайменше 95%.

Згідно з національним календарем щеплень, першу дозу вакцини вводять у 12 місяців, а другу — у віці шести років. Вакцина формує стійкий імунітет до вірусу.

Однак чимало батьків свідомо відмовляються вакцинувати дітей, що послаблює загальний рівень захисту в суспільстві.

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Симптоми і можливі ускладнення

Кір проявляється поступовими висипаннями, що починаються з голови й поширюються на тулуб і кінцівки. На ранніх етапах симптоми схожі на ГРВІ: підвищена температура, кашель, кон’юнктивіт, нежить. Захворювання небезпечне ускладненнями, серед яких — пневмонія, енцефаліт, отит.

За 3–4 дні до появи висипу інфікована особа вже стає джерелом зараження для інших. Самолікування в разі кору небезпечне, тому за умови перших ознак слід звертатися до лікаря, який за потреби направить на госпіталізацію.

Нагадаємо, у червні 2025 року також йшлося про спалах кору в Україні. Перші спалахи пов’язані із «завезеними» випадками з Молдови, Румунії та Угорщини, де також зростає захворюваність.

Дата публікації 19:42, 14.05.25 Кількість переглядів 260 Спалах кору в Україні! Чим небезпечна ця інфекція та як уберегти дитину

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