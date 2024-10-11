Спатимете міцно й не прокидатиметеся вночі: 5 продуктів від безсоння

Якщо є проблеми зі сном, лікарі рекомендують включити до свого раціону ці продукти, які нівелюють ризик появи безсоння.

Названо їжу, яка допомагає розслабитися та сповільнити мозкову активність. Ці продукти лікарі рекомендують вживати за 2-3 години до сну, щоб краще заснути й не прокидатися серед ночі. Розповідаємо, які п’ять продуктів допоможуть подолати безсоння та покращити якість нічного відпочинку.

Які продукти треба їсти перед сном, щоб подолати безсоння

Молоко. Напевно, кожен бачив в американських фільмах, як герої п’ють молоко перед сном. Так, це дійсно рятує від безсоння. Щоб заспокоїти нерви та розслабитися після напруженого робочого дня, варто випивати склянку теплого молока. Продукт містить триптофан – незамінну амінокислоту, яка допомагає розслабитися, позбутися нервозності та покращити сон.

Напевно, кожен бачив в американських фільмах, як герої п’ють молоко перед сном. Так, це дійсно рятує від безсоння. Щоб заспокоїти нерви та розслабитися після напруженого робочого дня, варто випивати склянку теплого молока. Продукт містить триптофан – незамінну амінокислоту, яка допомагає розслабитися, позбутися нервозності та покращити сон. Банани. Науковці довели, що цей смачний екзотичний фрукт допомагає у боротьбі з безсонням. А все тому, що містять калій та магній, які заспокоюють нерви, знімають м’язову й емоційну напругу. Лікарі включають банани як обов’язковий продукт до щоденного раціону спортсменів. Бо вони допомагають усунути спазми та напругу в тілі після виснажливих тренувань. До того ж, банани підвищують рівень серотоніну в організмі, це гормон, який відповідає за якість сну.

Науковці довели, що цей смачний екзотичний фрукт допомагає у боротьбі з безсонням. А все тому, що містять калій та магній, які заспокоюють нерви, знімають м’язову й емоційну напругу. Лікарі включають банани як обов’язковий продукт до щоденного раціону спортсменів. Бо вони допомагають усунути спазми та напругу в тілі після виснажливих тренувань. До того ж, банани підвищують рівень серотоніну в організмі, це гормон, який відповідає за якість сну. Мигдаль. Всі горіхи забезпечують якісне насичення організму та заряджають енергією на тривалий проміжок часу. За рахунок вмісту магнію мигдаль сприяє розслабленню всього тіла. Тому цей горіх є ефективним знеболювальним засобом, а також допомагає у боротьбі з безсонням. Лікарі рекомендують їсти його щодня, щоб відновити активність мозку та врегулювати рівень цукру в крові. Оскільки саме баланс глюкози впливає на належну роботу мозку та покращення розумової діяльності. Рекомендовано кожного дня з’їдати жменю мигдалю перед сном, а також перед складанням іспитів.

Всі горіхи забезпечують якісне насичення організму та заряджають енергією на тривалий проміжок часу. За рахунок вмісту магнію мигдаль сприяє розслабленню всього тіла. Тому цей горіх є ефективним знеболювальним засобом, а також допомагає у боротьбі з безсонням. Лікарі рекомендують їсти його щодня, щоб відновити активність мозку та врегулювати рівень цукру в крові. Оскільки саме баланс глюкози впливає на належну роботу мозку та покращення розумової діяльності. Рекомендовано кожного дня з’їдати жменю мигдалю перед сном, а також перед складанням іспитів. Варені яйця. Люди прокидаються вночі також через відчуття голоду. Тому дієтологи рекомендують не пропускати вечірній прийом їжі, а їсти низькокалорійні продукти, наприклад, варені яйця.

Люди прокидаються вночі також через відчуття голоду. Тому дієтологи рекомендують не пропускати вечірній прийом їжі, а їсти низькокалорійні продукти, наприклад, варені яйця. Індичка. М’ясо птиці є відмінним джерелом якісного білка. Вчені довели, що вживання білка перед сном покращує його міцність. У м’ясі індички міститься достатня кількість амінокислоти – триптофану, щоб позитивно вплинути на якість сну. Адже ця амінокислота є основою для утворення гормонів – серотоніну та мелатоніну.

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