Спати в шкарпетках чи босоніж: яка звичка може нашкодити здоров’ю

Чи можна спати в шкарпетках / © pexels.com

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Звичка спати в шкарпетках може впливати не лише на комфорт, а й на якість нічного відпочинку. За словами лікарів, теплі ноги допомагають швидше заснути, проте в деяких випадках шкарпетки можуть спричинити проблеми зі шкірою та посилити нічну пітливість.

Про це пише EgészségKalauz.

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Чому спати в шкарпетках може бути корисно

На перший погляд здається, що шкарпетки лише додатково зігрівають тіло. Однак насправді тепло ніг може допомагати організму охолоджуватися, що є важливою умовою для засинання.

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Як пояснює експерт зі сну Крейг Зебуда з Yunara Life, коли стопи зігріваються, дрібні кровоносні судини розширюються. Завдяки цьому організм ефективніше віддає надлишкове тепло, а внутрішня температура тіла поступово знижується.

Саме таке зниження температури є одним із природних біологічних сигналів, які допомагають організму перейти до сну.

Неврологиня та фахівчиня зі сну Моніка Матур підтверджує, що зігрівання ніг може позитивно впливати на засинання. За її словами, клінічні спостереження та наукові дослідження свідчать, що люди, які тримають ноги в теплі, можуть швидше засинати та спати спокійніше.

Водночас важливо не перестаратися: надмірне тепло, навпаки, може створювати дискомфорт і заважати нічному відпочинку.

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Що показали дослідження про сон у шкарпетках

Вплив теплих ніг на якість сну вивчали й науковці. Зокрема, 2018 року в журналі Journal of Physiological Anthropology опублікували дослідження, під час якого порівнювали сон у шкарпетках і без них.

Дослідники оцінювали, скільки часу потрібно учасникам, щоб заснути, як довго вони сплять і наскільки часто прокидаються протягом ночі.

Результати показали, що під час сну в шкарпетках учасники:

засинали в середньому на 7,5 хвилини швидше;

спали приблизно на 32 хвилини довше;

рідше прокидалися вночі.

Однак дослідники залучили лише шістьох молодих чоловіків. Тому отримані результати не можна поширювати на всіх людей.

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Чи допомагають шкарпетки під час менопаузи

Особливе значення терморегуляція має для жінок у період перименопаузи та менопаузи. Через гормональні зміни вони можуть частіше відчувати припливи, нічну пітливість і прокидатися посеред ночі.

Моніка Матур пояснює, що зігрівання стоп сприяє поступовому відведенню тепла від організму. Теоретично це може допомогти підтримувати комфортнішу температуру під час засинання.

Проте наразі немає переконливих наукових доказів того, що сон у шкарпетках зменшує частоту або інтенсивність припливів, пов’язаних із менопаузою.

Якщо вночі виникає сильна пітливість, фахівці рекомендують звернути увагу на температуру спальні, обирати легку постільну білизну та уникати надмірного утеплення.

Якщо ж припливи регулярно порушують сон і спричиняють втому вдень, варто звернутися до гінеколога.

Кому краще спати босоніж

Попри можливу користь, носіння шкарпеток уночі підходить далеко не всім. Для деяких людей сон босоніж може бути значно комфортнішим.

Насамперед це стосується тих, у кого ноги швидко перегріваються або сильно пітніють. Якщо під шкарпетками накопичується волога, це може спричиняти подразнення шкіри та створювати сприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій.

Крім того, надмірне тепло здатне порушувати природний процес охолодження організму перед сном. Через це людина може довше засинати або частіше прокидатися.

Важливе значення має й температура в спальні. Якщо в кімнаті спекотно або під ковдрою надто тепло, додатковий шар тканини на ногах може лише посилити дискомфорт.

Тому варто орієнтуватися насамперед на власні відчуття. Якщо в шкарпетках легше заснути, але посеред ночі ноги починають пітніти, варто спробувати спати без них.

Чи можуть шкарпетки погіршувати кровообіг

Окрему увагу фахівці звертають на розмір і щільність шкарпеток. Занадто тугі моделі можуть здавлювати стопи та щиколотки, залишати сліди на шкірі й перешкоджати нормальному кровообігу.

Особливо обережними потрібно бути людям із цукровим діабетом.

Через тривале підвищення рівня цукру в крові може розвиватися діабетична нейропатія — ураження нервів, яке знижує чутливість до болю, тиску та температури.

У такому разі людина може не помітити, що шкарпетки натирають шкіру або надмірно стискають ногу. Якщо водночас порушений кровообіг, навіть незначні пошкодження можуть загоюватися повільніше.

Тому людям із діабетом рекомендують обирати м’які шкарпетки без грубих швів, а також регулярно перевіряти стан шкіри стоп.

За наявності оніміння або порушень кровообігу вибір шкарпеток для сну краще обговорити з лікарем.

Які шкарпетки найкраще підходять для сну

Якщо спати з теплими ногами комфортніше, важливо правильно підібрати шкарпетки. Звичайні щільні моделі з тугими резинками не завжди підходять для нічного відпочинку.

Експерти радять звертати увагу на кілька характеристик:

Матеріал. Варто обирати тканини, які добре пропускають повітря та допомагають відводити вологу. Це можуть бути тонка бавовна, бамбукове волокно або мериносова вовна.

Розмір. Шкарпетки не повинні стискати пальці, натирати шкіру або збиватися під час сну.

Резинка. Вона має бути достатньо м’якою, щоб не врізатися в щиколотку та не залишати глибоких слідів.

Чистота. Щовечора потрібно одягати свіжу, чисту й повністю суху пару. Спати в шкарпетках, які носили протягом дня, не рекомендується.

Водночас навіть правильно підібрані шкарпетки не варто носити вночі, якщо вони спричиняють перегрівання, пітливість або інші неприємні відчуття.

Як сон у шкарпетках допомагає доглядати за п’ятами

Ще одна можлива перевага нічного носіння шкарпеток — догляд за сухою та огрубілою шкірою стоп.

За словами Моніки Матур, людям із сухими п’ятами можна спробувати простий вечірній догляд: нанести зволожувальний крем, а потім одягнути м’які шкарпетки.

Тканина допомагає утримувати вологу та запобігає потраплянню крему на постільну білизну.

Для догляду за сухими стопами фахівці рекомендують засоби із сечовиною. Креми з концентрацією 5–10% переважно зволожують шкіру, тоді як засоби з вищим вмістом цієї речовини можуть додатково пом’якшувати потовщені ділянки.

Однак важливо пам’ятати, що тріщини на п’ятах можуть виникати не лише через недостатнє зволоження. Серед можливих причин — холодна погода, часті гарячі ванни, незручне взуття та вікові зміни шкіри.

Крем рекомендують наносити переважно на п’яти й підошви, залишаючи ділянки між пальцями сухими. Надмірна волога в цих місцях може сприяти розвитку грибкових інфекцій.

Якщо тріщини глибокі, кровоточать або супроводжуються запаленням, не варто самостійно використовувати сильні відлущувальні засоби.

Коли холодні ноги можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям

Лікарі також застерігають, що постійне відчуття холоду в ногах не завжди пов’язане з температурою в кімнаті.

Якщо стопи регулярно залишаються холодними, німіють, болять або змінюють колір, причиною можуть бути порушення кровообігу, ураження нервів чи гіпотиреоз.

Так само варто звернути увагу на надмірну пітливість, свербіж, лущення та тріщини між пальцями. Такі симптоми можуть вказувати на грибкову інфекцію.

Особливо небезпечно, якщо одна нога раптово стає холодною, блідою або болючою. У такому разі необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, навіть якщо людина спить достатньо, нерегулярний графік нічного відпочинку може бути пов’язаний з ризиками для серця. Нове дослідження показало, чому важливо звертати увагу не лише на тривалість сну.

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