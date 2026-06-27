Спати з відчиненими вікнами у спеку небезпечніше, ніж здається: лікар назвав несподівану причину

Відчинене вікно / © Credits

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У спекотну погоду багато людей залишають вікна відчиненими на ніч, сподіваючись охолодити кімнату. Однак фахівці застерігають, що така звичка не завжди є безпечною, особливо для жителів великих міст, де навіть уночі повітря може залишатися забрудненим.

Про це повідомляє Rynek Zdrowia.

Як пояснює пульмонолога Валері Саймон, універсальної відповіді на запитання, чи варто спати з відчиненим вікном у спеку, немає. Насамперед усе залежить від якості повітря надворі. У міських районах до помешкання разом зі свіжим повітрям можуть потрапляти дрібнодисперсний пил, діоксид азоту від транспорту, пилок рослин і вуличний шум. При цьому багато людей помилково вважають, що вночі рівень забруднення значно знижується.

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«Багато людей недооцінюють той факт, що забруднення повітря зберігається навіть вночі», — наголосив Валері Саймон. За його словами, дрібні частинки пилу та діоксид азоту (NO₂) здатні проникати глибоко в легені, провокуючи запальні процеси.

Дослідження також показують, що тривалий вплив забрудненого повітря може негативно позначатися на якості нічного відпочинку. Його пов’язують із частими пробудженнями, поверхневим сном, а також погіршенням стану людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Особливу обережність лікарі радять людям з алергією та астмою. Якщо до кімнати потрапляє пилок, це може викликати закладеність носа, чхання, кашель, сльозотечу, погіршити сон і навіть спровокувати нічні напади астми.

Водночас постійно тримати вікна зачиненими також не варто. За словами експертів, без регулярного провітрювання у приміщенні накопичуються вуглекислий газ і волога. Крім того, у спекотні ночі кімната може надмірно нагріватися, що ускладнює природне охолодження організму під час сну.

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Якщо кондиціонера немає, фахівці радять звернути увагу на очищувачі повітря. Вони допомагають зменшити концентрацію пилку, дрібного пилу та інших забруднювачів у приміщенні, хоча повністю замінити свіже провітрювання не можуть.

Подібні висновки підтверджує й Європейський індекс сну Coway за 2026 рік. У межах дослідження проаналізували умови для сну у 25 найбільших містах Європи та встановили, що саме шумове забруднення й низька якість повітря найбільше погіршують нічний відпочинок. Міста з вищим рівнем забруднення атмосфери та сильнішим нічним шумом стабільно отримували нижчі оцінки за якістю сну.

Нагадаємо, через літню спеку багатьом людям дедалі важче заснути та не прокидатися серед ночі. Експерти поділилися шістьма рекомендаціями, які допоможуть покращити сон.

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