Спеція від старості: лікарі рекомендують обов'язково додавати цю приправу в страви

Насичений червоний колір, витончений смак та велика кількість корисних вітамінів – це все про паприку. Ця спеція виготовлена зі стиглого червоного перцю слабопекучих сортів, і є однією з найулюбленіших приправ кухарів у всьому світі. А ще вона дуже корисна для організму, оскільки здатна його омолодити та підтримати міцне здоров’я.

Паприка для здоров’я та молодості

Спочатку паприку, як і більшість спецій, що були до нас завезені з Південної Америки, використовували не лише в кулінарії, а й у медицині. Оскільки висушений стручковий перець слабопекучих сортів зберігає всі вітаміни та органічні речовини. Їх концентрація у сухому овочі значно вища, достатньо однієї щіпки паприки, щоб отримати користь двох перців.

У паприці досить велика кількість вітамінів А, групи В, Е, РР. А вміст вітаміну С перевищує у декілька разів цитрусові. Вже цього набору досить, щоб оцінити, наскільки корисна паприка. Окрім того, ця спеція багата на органічні кислоти, мінерали та інші мікроелементами, які корисні для нашого організму.

Яка користь паприки для здоров’я організму?

Вітамін А відповідає за формування імунітету, за здоров’я волосся шкіри та нігтів. Ретинол, як ще називають цей вітамін, дуже корисний для вагітних жінок, оскільки відповідає за формування плоду.

Вітаміни групи В позитивно впливають на центральну нервову систему, знижуючи рівень стресу. Вітаміни групи В також сприяють нормальному функціонуванню клітин та виробленню енергії, позитивно впливають на активність мозку та сприяють омолодженню шкіри на рівні клітин.

Вітамін С – це потужний антиоксидант, що сповільнює процеси старіння та мутацію клітин. Також сприяє прискоренню загоєння ран, бере участь у формуванні імунітету. Вітамін С є основою для побудови нових клітин кісткової тканини, запобігає утворенню тромбів.

Вітамін Е сприяє омолодженню організму. Він також виконує антиоксидантну роль, поглинаючи вільні радикали – молекули, які утворюються в організмі, коли ми піддаємося впливу тютюнового диму чи радіації.

Вітамін РР нормалізує кровообіг та запобігає утворенню тромбів. Також він регулює діяльність нервової системи та позитивно впливає на процеси травлення.

Як потрібно вживати паприку, щоб вона була найкориснішою для організму?

Паприку слід додавати вже у приготовані страви. Оскільки під час термічної обробки вона втрачає до 75% своїх корисних властивостей. Приправу можна додавати в страви з курки, класти до яловичини, свинини та баранини. Дуже смачною буде у гострих закусках, на основі моркви, спаржі, капусти та риби. З приправою можна готувати супи, гуляші, запечені овочі, домашні соуси.

Також паприку використовують в дієтах для схуднення. Мікроелементи, які містяться у спеції, прискорюють обмін речовин, стимулюючи роботу травної системи, і активізують спалювання жирів.

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