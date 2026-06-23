Спека може загострити ці 4 поширені захворювання: про що попереджають лікарі

Спека / © Associated Press

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За словами експертів, екстремально високі температури можуть не лише викликати зневоднення чи тепловий удар, а й погіршувати перебіг деяких поширених захворювань.

Про це йдеться на unilad.

Фахівці назвали чотири стани, які особливо часто загострюються під час спекотної погоди.

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Серцево-судинні проблеми

Під час спеки організм змушений працювати активніше, щоб охолодитися. Через це значно зростає навантаження на серце та судини.

Фізіолог Майкл Кроуфорд пояснює, що в умовах високих температур серцево-судинна система посилює кровообіг і потовиділення для відведення тепла.

«Серцево-судинна система працює інтенсивніше, щоб охолодити організм. Через це підвищується частота серцевих скорочень і посилюється потовиділення, що може призводити до зниження артеріального тиску. Чим довше людина перебуває на спеці, тим більшим стає навантаження на серце», — зазначив він.

У деяких випадках спека може провокувати тахікардію — небезпечне прискорення серцевого ритму.

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Камені в нирках

У спекотну погоду зростає ризик утворення каменів у нирках через втрату рідини.

Уролог Араш Ахавейн пояснює, що під час зневоднення сеча стає більш концентрованою, а це сприяє накопиченню мінералів і формуванню каменів.

«Чим більше людина пітніє та втрачає рідину, тим концентрованішою стає сеча. У таких умовах мінерали гірше розчиняються, що створює ризик утворення каменів», — наголосив лікар.

Подагра

Високі температури можуть спричиняти загострення подагри — форми артриту, яка виникає через накопичення сечової кислоти в організмі.

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Дослідження показують, що тепла та волога погода збільшує ризик нападів подагри навіть у людей, які більшу частину часу проводять у приміщеннях із кондиціонерами.

Фахівці пояснюють, що через зневоднення рівень сечової кислоти в крові підвищується, що може спровокувати болісне запалення суглобів.

Головний біль та мігрень

Зміни температури повітря, атмосферного тиску та нестача рідини часто стають причиною головного болю та мігрені.

За даними Американського фонду боротьби з мігренню, приблизно третина людей, які страждають на мігрень, називають зневоднення одним із головних тригерів нападів.

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Крім того, яскраве сонячне світло може запускати механізми, що провокують мігрень у чутливих людей.

Медики також зазначають, що стрес, пов’язаний із дискомфортом від спеки, сприяє підвищенню рівня кортизолу — гормону, який теж може провокувати головний біль.

Як зменшити ризики

Під час спекотної погоди лікарі радять регулярно пити воду, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, користуватися кондиціонерами або прохолодними приміщеннями та уважно стежити за своїм самопочуттям.

Особливо обережними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок, подагрою та схильністю до мігрені.

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Раніше йшлося про алергію, яка може маскуватися під інші проблеми. Тому потрібно знати, як знайти справжню причину симптомів.

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