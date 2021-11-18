Спільне та відмінне між грипом та COVID-19: роз'яснення, як не переплутати хвороби

Грип та COVID-19 – респіраторні захворювання.
У більшості випадків грип та коронавірусна хвороба мають схожі симптоми. Визначити остаточний діагноз і призначити лікування може тільки лікар.
Про спільні та відмінні симптоми грипу і COVID-19 пише спільнота "Коронавірус_інфо".
Зазначається, що і грип, і коронавірус передаються від людини до людини, які не дотримуються соціальної дистанції. Обидві хвороби є респіраторними захворюваннями і можуть мати важкий перебіг і летальні наслідки. Крім того, вони можуть мати безсимптомний перебіг і поширюватися до проявів перших симптомів.
Спільні симптоми і грипу і COVID-19:
- підвищена температура тіла або лихоманка/відчуття ознобу
- кашель
- втома
- задуха і утруднене дихання
- біль у горлі
- нежить та закладеність носа
- біль у м'язах
- головний біль
- рвота та діарея
- втрата запаху та смаку
"Пам’ятайте, що вакцинація — єдиний ефективний спосіб захиститися від цих хвороб", - сказано в повідомленні.
Відрізняються грип і COVID-19 тим, що коронавірус поширюється швидше і може мати серйозніші наслідки. Також грип викликають віруси грипу, а COVID-19 - коронавірус.
Встановити "ковід" можна тільки за результатами тестування. Крім того, у разі зараження COVID-19, у хворого може бути більш тривалий безсимптомний перебіг, аніж під час грипу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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