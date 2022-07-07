Spinraza для дітей зі спінальною м’язовою атрофією: лікарні України отримали один з найдорожчих препаратів у світі

Препарат Spinraza називають однією з найдорожчих ін’єкцій у світі, оскільки один флакон коштує понад 100 тисяч доларів.

Тринадцять лікарень України отримали понад 150 флаконів ліків Spinraza. Це один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовують під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією.

Про це повідомили у МОЗ.

Як розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, українські лікарні вперше безоплатно отримують ці ліки для дітей з такою рідкісною хворобою.

В Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА.

Ця рідкісна генетична хвороба характеризується прогресуючою м’язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та, зрештою, приковує хворого до інвалідного візка та ліжка.

У світі існує три препарати для лікування СМА: Zolgensma, Evrysdі і Spinraza, зареєстрований компанією Biogen (США).

Зараз чимало сімей в Україні проводять збори коштів на рятівне лікування для дітей із підтвердженим діагнозом СМА. Захворювання вражає рухові нейрони спинного мозку і призводить до наростальної м'язової слабкості. Воно прогресує зі слабкості м'язів ніг і всього тіла і до м'язів, що відповідають за ковтання і дихання, водночас інтелект повністю збережений.

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