Співачка шокувала, як філер спотворив її обличчя: "Спалив і розплавив ніс" (фото)

Американка шокувала результатом невдалого походу до косметолога.

У мешканки штату Вашингтон через філер у прямому сенсі відвалився ніс. Про це пише nypost.com.

"Це спричинило деякий посттравматичний стресовий розлад, коли я стала свідком того, як моє обличчя горіло, плавилося і відпадало", – розповіла 52-річна Кріста Карсон про жахливе випробування.

Усе почалося понад десять років тому, коли Карсон стала незадоволена своєю зовнішністю і журилася, що деякі незнайомці навіть прийняли її за маму її коханого.

Попри те, що до цього моменту Кріста робила ін'єкції ботоксу протягом 20 років, професійну артистку вважали набагато старшою, ніж їй хотілося.

"Мій чоловік молодший за мене на 10 років, і після того, як він приєднався до мене тут у Сіетлі, за приблизно два тижні мене тричі прийняли за його матір", — журилася жінка. "Я не знаю, чи це була моя шия чи щоки, чи що видавало різницю в нашому віці, але мені потрібно було щось із цим робити".

Кріста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

2015 року Карсон вирішила звернутися за допомогою до неназваного хірурга.

"Я відчувала, що перебуваю в повній безпеці та в надійних руках, тому підписала форму згоди, в якій було лише декілька попереджень про синці, набряки та ризик зараження", — пригадала вона. "Я не бачила нічого іншого, що мене турбувало б".

Наступного року Карсон вирушила у свою злощасну косметичну подорож, щорічно роблячи ін'єкції у "зморшки усмішки", результатами яких вона спочатку була задоволена.

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Все було гаразд до 12 жовтня 2020 року, коли їй зробили укол, який назавжди змінив її життя. Карсон запланувала ін'єкцію на цей день, щоб вона могла мала якомога кращий вигляд на майбутньому весільному концерті. Однак, коли пізніше того ж дня артистка повернулася додому, вона почала відчувати безліч дивних симптомів, зокрема "оніміння, поколювання" і навіть невиразне мовлення.

Стривожена раптовим напливом симптомів, які поступово погіршувалися, наступного ранку Карсон зателефонувала до офісу хірурга.

Він сказав їй негайно прийти, після чого зізнався, що зачепив кровоносну судину і що, за словами Карсон, її стан "погіршиться, перш ніж стане кращим".

Попри тривожні новини, лікар сказав, що через шість місяців з нею, ймовірно, все буде гаразд, і дав їй мазь для оброблення місця уколу.

Діагноз швидко виявився невірним. Повідомляється, що Карсон застосовувала вказане місцеве лікування 31 жовтня 2020 року, коли раптово нижня частина її ніздрі відірвалася від верхньої губи.

Кріста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

"Вся моя ліва ніздря просто відірвалася, і там бовтався крихітний шматочок плоті", - пригадала жінка. "Я була шокована та налякана. Весь мій лівий носовий хід і внутрішня частина рота теж мали такий вигляд, і мені здавалося, що вони горять".

На фото, якими поділилася співачка, зображений ніс, який почорнів і наполовину згнив. Як з'ясувалося, невдале введення філерів спричинило оклюзію судин, за якої введена рідина позбавляє шкіру кисню та поживних речовин.

Кріста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

Хоча в цілому випадок Карсон був легким, він розрісся настільки, що у неї стався некроз (відмирання тканин), аналогічний тому, що спостерігається при важких випадках обмороження.

Наслідки були не просто косметичними. Після травми рот Карсон набряк, через що вона не могла їсти, внаслідок чого вона схудла на 13 кг за 30 днів.

Кріста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

Потім вона звернулася до лікаря, який спеціалізується на реконструктивній хірургії: "Він зняв з мене пов'язки, вручив мені дзеркало і сказав, що воно більше не виросте", - сказала Карсон, яка згодом "втратила волю до життя". "Я знала, що не зможу працювати. Я працюю моделлю та співачкою вже 30 років, але я не змогла повернутися до роботи на повну ставку, тому що у мене жахливі проблеми з диханням через відсутність ніздрі та зморщеного носового проходу".

Оскільки Карсон не могла дозволити собі реконструктивну операцію, їй довелося носити протез ніздрі з носовим стентом, щоб вона могла краще дихати. Хоча Карсон досі "зіпсована і вкрита шрамами", вона стверджує, що штучний ніс, який вона носить уже два роки, дозволив їй "жити нормальним життям".

Кріста Карсон / Фото: Kennedy News/@disfiguredbeauty

У світлі цього випробування Карсон три роки тому припинила всі процедури з ботоксом та філерами і тепер приймає природний процес старіння.

Нагадаємо, у мозку чоловіка протягом 5 місяців були палички для їжі. Він звернувся до лікарів лише нещодавно.

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