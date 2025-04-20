Спочатку треба дізнатися про шкоду, а вже потім їсти: кому не можна вживати черемшу

Кому не можна їсти черемшу / © Credits

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Якщо їсти черемшу у сирому вигляді, наприклад, додавати до салатів, вона допоможе покрити дефіцит вітамінів, які вкрай необхідні організмові. Ця смачна рослина містить потужну частку вітамінів С і групи В, кальцію, заліза і фосфору, тому корисна практично для всіх систем організму. Однак «весняну цибулю» не можна їсти деяким категоріям людей, і ось чому.

Кому в жодному разі не можна їсти черемшу: поради лікарів

Медики рекомендують перед вживанням черемші перевірити, чи немає на неї алергічної реакції, бо вона містить сильний алерген.

Не можна вживати черемшу тим, хто має проблеми із ШКТ, зокрема гастрит і виразку.

Тим людям, які приймають антикоагулянти, також варто утриматися від вживання продукту. Бо черемша має здатність розріджувати кров.

Також не слід вживати черемшу вагітним жінкам і тим, хто годує грудним молоком.

Не можна їсти черемшу дітям до трьох років.