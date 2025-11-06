Спокій у кожному ковтку: дієтологи назвали 5 напоїв для зняття стресу

Чай / © Credits

Після напруженого дня багато хто шукає спосіб розслабитися — від перегляду улюбленого серіалу до келиха вина. Однак дієтологи радять замінити алкоголь корисними напоями, які природним чином знижують рівень стресу та допомагають організму відновитися.

Про це повідомило видання Real Simple.

Дієтологиня Кароліна Шнайдер пояснює, що в боротьбі зі стресом особливо корисні напої, багаті на магній, L-теанін, ашваганду та вітаміни групи B. Вони підтримують роботу рецепторів ГАМК у мозку, знижують рівень кортизолу та сприяють загальному розслабленню.

Ось п’ять перевірених напоїв, які допоможуть упоратися зі стресом:

Ромашковий чай

Один із найвідоміших природних заспокійливих засобів. Ромашка містить антиоксидант апігенін, який взаємодіє з рецепторами мозку та сприяє розслабленню. Цей чай не містить кофеїну, тому підходить для вечірнього вживання.

Зелений чай

Містить амінокислоту L-теанін, що стимулює вироблення альфа-хвиль мозку — вони пов’язані зі станом спокою та концентрації. Зелений чай або матча допомагають зменшити відчуття тривоги без ефекту сонливості.

Гарячий шоколад

Какао в гарячому шоколаді є джерелом триптофану — амінокислоти, що бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну. Саме ці гормони відповідають за гарний настрій і здоровий сон. Тепло напою також діє розслабливо, створюючи відчуття затишку.

Сік із кислої вишні

Кисло-солодка вишня містить мелатонін, триптофан і антиоксидант проціанідин B-2. Ці сполуки допомагають зменшити окислювальний стрес, покращити якість сну та сприяють розслабленню. Саме тому вишневий сік часто називають природним засобом для відновлення після стресу.

Тепле молоко

Популярний засіб для заспокоєння ще з дитинства. У молоці містяться триптофан, магній, мелатонін, лактоза та вітаміни групи B — усі вони сприяють зниженню напруження та допомагають легше заснути.

