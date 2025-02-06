Спортивні тренери назвали помилку №1, яка заважає позбутися жиру на животі

Часто виснажливі кардіотренування і нескінченні вправи на прес не дають результату, і на це є вагома причина. Спортивні тренери розкрили секрет невдачі та назвали критичну помилку, якої припускаються абсолютно всі, хто хоче мати плаский живіт.

Яка помилка заважає спалити вісцеральний жир та отримати плаский живіт

Як підкреслюють тренери, більшість людей нехтують силовими вправами. Всі намагають спалити зайві калорії та нехтують одним із найважливіших інструментів для цього – гантелями. Це як намагатися запекти м’ясо, не увімкнувши духовки. Бо саме силові вправи, як зазначають експерти, розганяють метаболізм, спалюють жир на животі і зберігають результати ще довго після закінчення тренування.

Тож для тих, хто хоче звузити талію та позбутися жиру на животі, силові тренування мають бути найголовнішими. Кардіонавантаження дають змогу спалювати калорії під час руху. А силові вправи допомагають нарощувати м’язи, які підтримують обмін речовин навіть у стані спокою. Тобто, що більше у людини м’язової тканини, тим більше калорій спалює тіло за добу.

Тренери зазначають, що після таких вправ тіло ще продовжує працювати, щоб відновити м’язи та запаси енергії. І воно це робить за рахунок спалювання калорій. Це означає, що кожне силове тренування продовжує працювати після закінчення, що позитивно позначається на фігурі.

Експерти називають найголовнішу причину для пріоритетності силових вправ – це їхній вплив на спалювання вісцерального жиру. Дослідження показали, що саме такий вид вправ допомагає зменшити кількість вісцерального жиру і покращити чутливість до інсуліну. Це дає змогу організму використовувати вуглеводи як паливо замість того, щоб зберігати їх у вигляді жиру. Тому спортивні тренери вважають силові тренування найефективнішими для довгострокового спалювання жиру.

Читайте також:

На яких продуктах в жодному разі не можна економити: про це необхідно знати

Який фрукт може згубити зір: його також не варто їсти тим, у кого підвищений цукор