Спотикаєтеся на рівному місці?: лікарі назвали 5 прихованих хвороб, які змінюють ходу

Деякі захворювання можуть змінювати ходу та порушувати рівновагу

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Випадково зачепити носком поріг або спіткнутися на нерівній дорозі може кожен. Але коли такі ситуації повторюються, виникають навіть на рівній поверхні або супроводжуються слабкістю в ногах, онімінням чи запамороченням, причину варто з’ясувати, щоб зберегти здоров’я. Іноді за змінами ходи стоять неврологічні або м’язові порушення.

Про одну з характерних причин таких проблем — слабкість м’язів, які підіймають стопу, — розповідає Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS).

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Чому людина починає часто спотикатися

Для нормальної ходьби потрібна злагоджена робота м’язів, суглобів, нервової системи, зору та органів рівноваги. Якщо один із цих механізмів порушується, людині стає складніше контролювати рухи ніг і вчасно реагувати на перешкоди.

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Причиною можуть бути звичайна втома, неуважність або незручне взуття. Однак регулярні спотикання іноді свідчать про м’язову слабкість, пошкодження нервів, погіршення зору, порушення роботи внутрішнього вуха або неврологічні захворювання. Зміни ходи також можуть бути побічною дією деяких ліків.

Коли стопа не підіймається належним чином

Одна з характерних причин спотикання — так звана звисаюча стопа. Це стан, за якого людина не може нормально підняти передню частину стопи та пальці ноги. Через це носок чіпляється за підлогу, а під час ходьби доводиться незвично високо підіймати коліно.

Проблема часто виникає через пошкодження або стискання малогомілкового нерва. Також її можуть спричинити міжхребцева грижа, травми, тривале здавлювання нерва або периферична нейропатія, зокрема діабетична.

Які хвороби порушують координацію та рівновагу

Часті спотикання можуть бути пов’язані з периферичною нейропатією — пошкодженням нервів, які передають сигнали між мозком і кінцівками. Людина відчуває поколювання, печіння або оніміння стоп, гірше розрізняє поверхню під ногами та не завжди точно контролює рухи.

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Інша група причин — захворювання нервової системи, зокрема хвороба Паркінсона та розсіяний склероз. Вони можуть змінювати довжину кроку, швидкість рухів і здатність утримувати рівновагу.

На стійкість під час ходьби також впливають погіршення зору та порушення роботи вестибулярного апарату внутрішнього вуха. Іноді причиною стають ліки, які викликають сонливість, запаморочення або знижують швидкість реакції.

Коли потрібне обстеження

Якщо людина почала часто спотикатися, а раніше таких проблем не було, варто звернутися до лікаря. Під час огляду фахівець перевіряє м’язову силу, рефлекси, чутливість ніг, координацію та особливості ходи. Залежно від симптомів можуть знадобитися аналізи крові, обстеження хребта, електроміографія або дослідження нервової провідності.

Не варто намагатися самостійно виправити проблему лише фізичними вправами, поки не з’ясована її причина. Якщо порушення ходи виникло раптово та супроводжується слабкістю або онімінням однієї половини тіла, асиметрією обличчя, проблемами з мовленням чи зором, потрібна невідкладна медична допомога.

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Зменшити ризик падінь допомагають зручне взуття, добре освітлення приміщення, прибирання дротів і килимків зі шляхів пересування. За призначенням лікаря можуть допомогти фізіотерапія, спеціальні ортези або засоби підтримки під час ходьби.

Порушення координації — останні новини

Порушення чутливості стоп особливо часто трапляється за цукрового діабету. Через пошкодження нервів людина може не помітити навіть невеликої ранки, натертості чи пухиря, а погіршення кровопостачання ускладнює загоєння. Унаслідок цього звичайна травма іноді перетворюється на серйозну проблему. Саме тому зміни чутливості та пошкодження шкіри стоп у людей із діабетом потребують особливої уваги.

Ще одна проблема — нестійка хода через порушення роботи вестибулярного апарату. Воно може супроводжуватися відчуттям обертання навколишніх предметів, нудотою та втратою орієнтації у просторі. Іноді запаморочення виникає під час повороту голови або різкої зміни положення тіла, а його причиною стають захворювання внутрішнього вуха, порушення кровообігу чи інші стани. Повторювані напади запаморочення та їхні можливі причини не варто залишати без уваги.

Особливо небезпечно, коли порушення ходи з’являється раптово. Хиткість, втрата координації, слабкість або оніміння руки чи ноги з одного боку тіла можуть бути ознаками інсульту. Серед інших тривожних симптомів — перекошена усмішка, порушення мовлення та раптове погіршення зору. За таких проявів не можна чекати, поки стан мине самостійно: ознаки інсульту потребують негайної реакції.

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