Справжній еліксир молодості: цей горіх здатен призупинити процеси старіння

Це кедрові горішки, які лідирують за користю та вмістом макроелементів серед аналогічних продуктів. Ці плоди містять безліч вітамінів, які покращують роботу найважливіших внутрішніх органів. Вони здатні омолодити організм, зупинити розвиток старечих захворювань, зокрема деменції та серцево-судинних. Розповідаємо, яка користь кедрових горішків для здоров’я та довголіття, скільки можна вживати на добу.

Які корисні властивості кедрових горіхів

Плоди кедру цінуються за великий вміст амінокислот, жирних кислот, вітамінів та мінералів. Ядро містить 64% корисних поліненасичених жирів, 19% азотистих речовин та 15% складних вуглеводів. Тому лікарі рекомендують обов’язково включити їх у свій раціон, адже кедрові горіхи неймовірно корисні для нашого здоров’я.

Активують роботу мозку. Завдяки вмісту омега-3 після вживання горіхів покращуються когнітивні функції, пам’ять і здатність обробляти велику кількість інформації.

Завдяки вмісту омега-3 після вживання горіхів покращуються когнітивні функції, пам’ять і здатність обробляти велику кількість інформації. Продовжують молодість. За рахунок вмісту амінокислот, продукт здатен омолоджувати клітини організму та шкіру. Про передчасне старіння з цим продуктом можна сміливо забути.

За рахунок вмісту амінокислот, продукт здатен омолоджувати клітини організму та шкіру. Про передчасне старіння з цим продуктом можна сміливо забути. Допомагають худнути. Кедрові горіхи досить калорійні, тому невелика порція продукту забезпечить тривале відчуття ситості.

Кедрові горіхи досить калорійні, тому невелика порція продукту забезпечить тривале відчуття ситості. Профілактика застуди. Ядра кедрового горіха здатні підвищувати імунітет за рахунок вмісту вітамінів та макроелементів, тому їх вкрай важливо вживати в міжсезоння.

Ядра кедрового горіха здатні підвищувати імунітет за рахунок вмісту вітамінів та макроелементів, тому їх вкрай важливо вживати в міжсезоння. Зміцнення судин і серця. Горіхи містять жири та амінокислоти, що регулюють рівень холестерину в крові, зміцнюють судини і покращують роботу серця.

Горіхи містять жири та амінокислоти, що регулюють рівень холестерину в крові, зміцнюють судини і покращують роботу серця. Здоров’я волосся, нігтів та шкіри. За рахунок вмісту вітаміну Е кедрові горішки піклуються про стан шкіри й волосся, надаючи їм еластичності та здорового сяяння.

За рахунок вмісту вітаміну Е кедрові горішки піклуються про стан шкіри й волосся, надаючи їм еластичності та здорового сяяння. Здоров’я щитоподібної залози. Горіх містить йод, що відповідає за належне функціонування щитовидної залози.

Горіх містить йод, що відповідає за належне функціонування щитовидної залози. Лікують кишківник. Якщо є проблеми з кишечником, лікарі рекомендують їсти кедрові горішки з медом.

Якщо є проблеми з кишечником, лікарі рекомендують їсти кедрові горішки з медом. Покращують зір. Вміст аміноксилот і бета-каротину в продукті сприяють покращенню та гостроті зору. А лютеїн допомагає фільтрувати УФ-промені, які негативно впливають на сітківку ока.

Вміст аміноксилот і бета-каротину в продукті сприяють покращенню та гостроті зору. А лютеїн допомагає фільтрувати УФ-промені, які негативно впливають на сітківку ока. Повноцінна заміна м’яса. Кедрові горіхи по вмісту білка не поступаються м’ясу та рибі.

Скільки можна вживати кедрових горіхів на день

Так, кедрові горішки смачні, мають специфічний аромат та присмак. Але їх треба їсти обережно і в помірній кількості, оскільки вони містять багато жирів. У ста грамах продукту міститься 674 ккал. Лікарі рекомендують їсти не більше 40 грамів на добу. Зазвичай ці горіхи використовують у приготуванні різноманітних м’ясних страв, десертів та салатів.

Ядра кедрового горіха містять 19 амінокислот, 15 із них є незамінними, тому вони такі популярні. Але цей плід має протипоказання, якими не варто нехтувати. Кедрові горішки не слід їсти хворим на жовчнокам’яну хворобу та холецистит. Якщо вживати більше рекомендованої норми, може бути в роті неприємний металевий присмак і гіркота.

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