Справжній прорив: у людей виявили закономірності сну, про які ніхто не здогадувався

Вчені провели масштабне дослідження, щоб з’ясувати, як саме сон впливає на психічне та фізичне здоров’я. Для цього вони проаналізували дані понад 750 людей, враховуючи не лише тривалість і якість сну, а й рівень стресу, тривожності, депресії та когнітивні показники.

Про це повідомило видання Independent.

«Це підкреслює важливість врахування повної картини сну людини, щоб допомогти лікарям проводити більш точну оцінку та визначати лікування. Домінування маркерів психічного здоров’я в більшості профілів не є дивним, оскільки сон — одна з п’яти ключових сфер функціонування людини, що може впливати на психічне здоров’я», — розповіла співавторка дослідження Аврора Перро.

Дослідження довело, що оцінювати сон лише за його тривалістю — помилка. Важливо враховувати повну картину: якість відпочинку, активність мозку, емоційний стан і поведінкові особливості. Науковці виділили п’ять основних типів сну, кожен із яких по-своєму впливає на організм.

Перший тип характеризується загалом поганим сном і тісно пов’язаний із депресією, тривожністю та високим рівнем стресу. Другий — стабільно неякісний сон, але без ознак психічних розладів. Решта три профілі мають більш специфічні риси: один із них стосується лише тривалості — короткий сон асоціюється з погіршенням когнітивних функцій.

Кожен із цих типів відповідає окремому патерну мозкової активності. Наприклад, у людей із першим типом сну спостерігається посилена взаємодія між підкірковими структурами, що керують емоціями, пам’яттю та мотивацією.

Нагадаємо, кожен третій дорослий спить недостатньо, але не всі знають про наслідки. Вчені з’ясували, що навіть одна «коротка» ніч викликає негативні зміни.