Справжній удар для серця: які продукти збільшують ризик смерті

Повсякденні продукти можуть спричинити ранню смерть / © Associated Press

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Перероблене м’ясо, печиво, газовані напої, морозиво та деякі пластівці для сніданку є найпопулярнішими продуктами, споживання яких зростає у всьому світі. У них завжди забагато цукру, солі чи жиру.

Про це пише видання Express.

Значна частина серцево-судинних захворювань може бути пов’язана саме з регулярним споживанням подібної їжі. Мова йде про популярні солодкі газовані напої, магазинну випічку, промислові готові страви та різноманітні м’ясні вироби глибокої переробки. Усе те, що ми так звикли купувати поспіхом, поступово і непомітно б’є по нашому серцю та загальному самопочуттю.

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Вчені зазначають, що скорочення таких товарів у раціоні здатне суттєво зменшити кількість небезпечних випадків та зберегти здоров’я.

Дослідження, проведене в лютому 2024 року, виявило переконливі докази того, що люди, які їли більше ультраобробленої їжі, мали на 50% вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань і звичайних психічних розладів. Більше споживання ультраоброблених продуктів також може збільшити ризик тривоги на 53%, ожиріння на 55%, розладів сну на 41%, розвитку діабету 2 типу на 40% і ризик депресії або ранньої смерті з будь-якої причини на 20%.

Деякі експерти кажуть, що є мало доказів того, що це пов’язано з самою обробкою, і це може бути пов’язано з тим, що ці продукти містять високий рівень жиру, солі та цукру.

Раніше повідомлялося, що оброблене м’ясо може порушувати баланс кишкової мікрофлори та сприяти появі неприємних симптомів.

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