Спричиняють рак: вчені назвали небезпечні харчові добавки

Переважна більшість сучасних продуктів приховує в собі небезпеку для здоров’я / © pixabay.com

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За останні 30 років випадки раку кишківника серед людей молодше 50 років зросли приблизно на 50%. Одна з найпоширеніших версій серед медиків пов’язує це зі збільшенням споживання ультраперероблених продуктів, таких як готові страви, чіпси, м’ясні делікатеси та солодкі каша на сніданок.

Про це пише dailymail.

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У великому міжнародному дослідженні, опублікованому торік, люди, в раціоні яких переважали такі продукти, мали на 45% вищий ризик розвитку передракових утворень у товстій кишці або прямій кишці.

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Автори дослідження з Національного інституту раку припускають, що спектр добавок у цих продуктах може змінювати склад і функцію мікробіоти кишківника так, що це сприяє розвитку раку.

Проблема в тому, що багато улюблених продуктів містять довгі, незнайомі назви інгредієнтів. Розібратися, чого саме слід уникати, непросто. Нижче експерти виділяють конкретні харчові добавки, щодо яких є підозри або дані, і ті, за наявність яких хвилюватися не варто.

Емульгатори застосовують у хлібі, маргарині, майонезі, соусах і готових стравах, щоб змусити інгредієнти, що природно розшаровуються (наприклад, олію й воду), залишатися змішаними. Вони також покращують текстуру, консистенцію й термін зберігання продуктів.

Нітрити і нітрати, які додають до обробленого червоного м’яса для подовження строку зберігання, можуть сприяти розвитку раку кишківника. Під час обробки, приготування або перетравлення ці добавки можуть вступати в реакцію з білками й утворювати N-нітрозосполуки (NOC), які ушкоджують ДНК клітин товстої і прямої кишки.

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Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала оброблене червоне м’ясо як канцероген групи 1, тобто в тій же категорії ризику, що й тютюн і азбест.

Титанова діоксидна добавка E171 свого часу широко використовувалася в жувальній гумці, цукерках і деяких кондитерських виробах як відбілювач. 2022 року Європейський Союз заборонив її використання в їжі через занепокоєння можливими генотоксичними властивостями, тобто потенціалом ушкоджувати ДНК.

Штучні підсолоджувачі, що містяться в дієтичних версіях газованих напоїв, у низькокалорійних соусах і навіть у жувальній гумці, пов’язують із підвищенням запалення в кишечнику, що може збільшувати ймовірність раку.

Аспартам, який у 200 разів солодший за цукор, разом з ацесульфамом-К згадуються в масштабному дослідженні 2022 року за участю понад 102 000 дорослих як пов’язані з підвищеним ризиком кількох видів раку. Щодо безпосереднього ризику раку кишечника, дослідники більше стурбовані такими підсолоджувачами, як сахарин і сукралоза, які можуть потрапляти у товсту кишку.

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