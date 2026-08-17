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- Здоров’я
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Спричиняють рак: вчені назвали небезпечні харчові добавки
Часте споживання деяких харчових консервантів, які здебільшого використовують для подовження терміну придатності оброблених та упакованих продуктів, може підвищувати захворюваність на рак.
За останні 30 років випадки раку кишківника серед людей молодше 50 років зросли приблизно на 50%. Одна з найпоширеніших версій серед медиків пов’язує це зі збільшенням споживання ультраперероблених продуктів, таких як готові страви, чіпси, м’ясні делікатеси та солодкі каша на сніданок.
Про це пише dailymail.
У великому міжнародному дослідженні, опублікованому торік, люди, в раціоні яких переважали такі продукти, мали на 45% вищий ризик розвитку передракових утворень у товстій кишці або прямій кишці.
Автори дослідження з Національного інституту раку припускають, що спектр добавок у цих продуктах може змінювати склад і функцію мікробіоти кишківника так, що це сприяє розвитку раку.
Проблема в тому, що багато улюблених продуктів містять довгі, незнайомі назви інгредієнтів. Розібратися, чого саме слід уникати, непросто. Нижче експерти виділяють конкретні харчові добавки, щодо яких є підозри або дані, і ті, за наявність яких хвилюватися не варто.
Емульгатори застосовують у хлібі, маргарині, майонезі, соусах і готових стравах, щоб змусити інгредієнти, що природно розшаровуються (наприклад, олію й воду), залишатися змішаними. Вони також покращують текстуру, консистенцію й термін зберігання продуктів.
Нітрити і нітрати, які додають до обробленого червоного м’яса для подовження строку зберігання, можуть сприяти розвитку раку кишківника. Під час обробки, приготування або перетравлення ці добавки можуть вступати в реакцію з білками й утворювати N-нітрозосполуки (NOC), які ушкоджують ДНК клітин товстої і прямої кишки.
Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала оброблене червоне м’ясо як канцероген групи 1, тобто в тій же категорії ризику, що й тютюн і азбест.
Титанова діоксидна добавка E171 свого часу широко використовувалася в жувальній гумці, цукерках і деяких кондитерських виробах як відбілювач. 2022 року Європейський Союз заборонив її використання в їжі через занепокоєння можливими генотоксичними властивостями, тобто потенціалом ушкоджувати ДНК.
Штучні підсолоджувачі, що містяться в дієтичних версіях газованих напоїв, у низькокалорійних соусах і навіть у жувальній гумці, пов’язують із підвищенням запалення в кишечнику, що може збільшувати ймовірність раку.
Аспартам, який у 200 разів солодший за цукор, разом з ацесульфамом-К згадуються в масштабному дослідженні 2022 року за участю понад 102 000 дорослих як пов’язані з підвищеним ризиком кількох видів раку. Щодо безпосереднього ризику раку кишечника, дослідники більше стурбовані такими підсолоджувачами, як сахарин і сукралоза, які можуть потрапляти у товсту кишку.
Раніше ми писали про нетипові симптоми раку, які не варто ігнорувати. Більше про це читайте у новині.