Список покупок для здоров’я серця: що їсти, щоб знизити рівень холестерину

Боротьба з «поганим» холестерином починається не в аптеці, а біля полиць магазинів. Провідна фахівчиня з харчування розповіла, як правильно читати етикетки та на які продукти накласти табу, щоб уникнути ризиків для серця.

Аніта Вонг, відома в соціальних мережах як Nutrition Uncovered, виділила кілька продуктів, які корисні для вашого серця та зменшують кількість жирової речовини в крові.

Горіхи

«Включіть у меню горіхи — волоські чи фісташки, адже вони насичені корисними жирами», — зауважила Аніта. Вона додала, що волоські горіхи багаті на вітамін Е та є прекрасним джерелом клітковини.

«Це сприяє виведенню шлаків та допомагає знижувати рівень холестерину», — наголосила експертка.

Арахіс вона також рекомендувала як корисний для серця продукт із високим вмістом білка та клітковини.

«Обирайте будь-які з цих горіхів та додавайте їх до свого щоденного раціону», — підсумувала Аніта.

Темно-зелені овочі

Дієтологиня рекомендує додати до свого раціону темно-зелені овочі, такі як шпинат, капуста кале, броколі та цвітну капусту.

«Будь-який з цих видів зелених коренеплодів та овочів, що ростуть на поверхні ґрунту, містить багато клітковини, а також натуральних станолів, стеролів та фітонутрієнтів — рослинних хімічних речовин, що допомагають виводити холестерин з організму», — пояснила спеціалістка.

Батат

Наступний пункт у рекомендаціях Аніти — батат. Вона називає його джерелом «правильних» вуглеводів, оскільки овоч багатий на клітковину. За словами експертки, саме харчові волокна гальмують стрибки цукру та сприяють очищенню організму, допомагаючи виводити зайвий холестерин ще на етапі травлення.

Риба та куряче м’ясо

Риба також займає чільне місце у списку продуктів Аніти, зокрема скумбрія, яка не тільки набагато дешевша за лосося, але й містить більше омега-3 жирних кислот на 100 г.

Так само як і рибу, важливо додати до раціону куряче м’ясо.

Аніта наголосила, що курятина є відмінним джерелом протеїну, тож її варто їсти якомога частіше. Водночас експертка застерігає: стегна та гомілки містять забагато жиру.

«Обирайте грудку — у ній жиру значно менше», — порадила вона.

Якщо ж ви готуєте цілу курку, фахівчиня рекомендує зосередитися на білому м’ясі та ретельно зрізати зайвий жир перед приготуванням.

Молочні продукти

Для тих, хто не має проблем із засвоєнням лактози, Аніта радить обирати кефірні йогурти. Вони, на її думку, містять велику кількість пробіотиків.

«Це сприятиме нормалізації мікрофлори кишечника та допоможе знизити рівень холестерину», — зазначила вона.

Також експерта зазначила, що варто вживати спеціальні напої з додаванням станолів, які є ефективними у боротьбі з підвищеним холестерином.

