Спите 8 годин, але втома не минає: вчені назвали несподівану причину в вашому раціоні

Сон / © pexels.com

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Навіть повноцінний восьмигодинний сон не завжди гарантує якісне відновлення організму. Нове дослідження показало, що вживання кави може впливати на роботу мозку під час сну навіть у тих людей, які не мають проблем із засинанням.

Про це повідомило видання Futura.

Багато хто вважає, що головна небезпека кофеїну полягає у здатності викликати безсоння. Однак науковці звернули увагу на інший аспект. Вони дослідили, як кава впливає не лише на тривалість сну, а й на його якість. Для цього використовували електроенцефалографію (ЕЕГ), яка дає змогу оцінити активність мозку під час нічного відпочинку.

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Результати показали, що кофеїн не завжди скорочує час сну або заважає людині заснути. Водночас він може змінювати показники мозкової активності таким чином, що вони більше нагадують стан неспання. За словами співавторки дослідження, професорки Донати Курпас, навіть коли людина спить достатньо годин, кофеїн здатний знижувати повільнохвильову активність мозку.

Саме повільнохвильовий сон вважається однією з найважливіших фаз нічного відпочинку. У цей період організм відновлює сили, поповнює енергетичні ресурси та допомагає підтримувати безперебійну роботу мозку.

Науковці зазначають, що суб’єктивне відчуття виспаності не завжди відповідає реальним процесам, які відбуваються в організмі. Людина може легко заснути, не прокидатися серед ночі та вважати свій сон якісним. Проте дослідження показують, що мозок у цей час може демонструвати ознаки менш глибокого сну.

Дослідники також наголошують, що реакція на кофеїн суттєво відрізняється залежно від людини. На неї можуть впливати генетичні особливості, швидкість метаболізму кофеїну, вік, рівень стресу та наявність хронічної втоми.

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Крім того, значення має не лише кава, випита ввечері. За словами авторів роботи, в окремих випадках на якість сну може впливати загальна кількість кофеїну, отримана протягом дня. Це означає, що навіть ранкова чашка кави для деяких людей може мати наслідки для нічного відпочинку.

Автори дослідження попереджають про можливий розвиток замкненого кола. Кофеїн допомагає боротися з втомою та підтримувати концентрацію вдень, але якщо через нього погіршується якість нічного відновлення, людина може почуватися більш виснаженою.

«Якщо кофеїн допомагає людині функціонувати протягом дня, водночас погіршуючи якість нічного відновлення, може розвинутися замкнене коло: підвищена втома, більша потреба в стимуляції та погіршення якості сну», — зазначила Курпас.

На думку вчених, отримані результати можуть бути особливо важливими для людей, чия робота залежить від розумових здібностей, спортсменів та всіх, хто регулярно вживає кофеїн для підвищення своєї продуктивності та концентрації.

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Нагадаємо, сон потрібен не лише для відпочинку. Дослідники пояснили, як регулярне недосипання може впливати на пам’ять, настрій, імунітет і роботу серця.

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