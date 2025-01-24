Стало відомо, кому категорично заборонено їсти банани: це варто знати кожному

Цей солодкий екзотичний фрукт люблять абсолютно всі, однак лікарі назвали тих, кому не можна вживати банани.

Банани – це вкрай корисні фрукти для нашого здоров’я, бо містять вітаміни групи B, вітамін С, кальцій, залізо, фосфор, калій і фтор. Однак є категорія людей, яким категорично не можна їх їсти, щоб не спричинити розвиток деяких захворювань або загострення вже наявних проблем зі здоров’ям.

Кому в жодному разі не можна їсти банани: поради лікарів

Медики не рекомендують їсти банани, якщо є проблеми зі шлунком та кишківником. Тому не варто вживати банани тим, хто має ерозивно-виразкове ураження шлунку та синдром подразненого кишківника. Однак на відміну від інших фруктів, ці є найбільш щадними для ШКТ.

Банани можуть стати причиною метеоризму та здуття живота, а все через високий вміст розчинної клітковини та цукрових спиртів. Лікарі рекомендують уникати їх вживання в разі синдрому подразненого кишківника.

З іншого боку, банани варто вживати всім, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Лікарі підкреслюють, що ці фрукти знижують ризики небезпечних захворювань завдяки високому вмісту калію. В одному банані міститься близько 450 міліграмів калію, що робить його корисним для здоров'я серця й судин.

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