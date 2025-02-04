Стало відомо, які захворювання можуть викликати депресію

Факторами ризику можуть бути генетика, дефіцит вітамінів та хронічні хвороби.

Депресія — це один із найпоширеніших психічних розладів, що характеризується почуттям смутку, апатії та втратою інтересу до життя. У світі близько 280 мільйонів людей страждають від цього стану.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Фактори, що сприяють депресії:

Генетична схильність: Психічні розлади, зокрема депресія, можуть мати спадковий характер. Вважається, що конкретного гена, відповідального за депресію, не існує, і це, скоріше, результат поєднання кількох генетичних факторів.

Психічні розлади, зокрема депресія, можуть мати спадковий характер. Вважається, що конкретного гена, відповідального за депресію, не існує, і це, скоріше, результат поєднання кількох генетичних факторів. Захворювання щитоподібної залози можуть впливати на емоційний стан, викликаючи тривогу та депресію. Наприклад, гіпотиреоз, знижуючи активність щитоподібної залози, може погіршити настрій, а також спричинити зміну ваги та порушення менструації.

можуть впливати на емоційний стан, викликаючи тривогу та депресію. Наприклад, гіпотиреоз, знижуючи активність щитоподібної залози, може погіршити настрій, а також спричинити зміну ваги та порушення менструації. Дефіцит вітамінів: Вітаміни групи B важливі для вироблення нейромедіаторів, які впливають на емоційний фон. Дефіцит вітаміну B12 може викликати депресивні симптоми, хоча дослідження в цій галузі не дають однозначних результатів.

Вітаміни групи B важливі для вироблення нейромедіаторів, які впливають на емоційний фон. Дефіцит вітаміну B12 може викликати депресивні симптоми, хоча дослідження в цій галузі не дають однозначних результатів. Серцево-судинні захворювання: Серед людей із серцево-судинними захворюваннями поширеність депресії сягає 15-30%. Двоє з кожних трьох пацієнтів, госпіталізованих з інфарктом міокарда, тимчасово відчувають помірні депресивні симптоми. Крім того, люди з великим депресивним розладом майже втричі частіше страждають на серцево-судинні захворювання, ніж інші, і ці хвороби у них з'являються на 7,5 років раніше.

Серед людей із серцево-судинними захворюваннями поширеність депресії сягає 15-30%. Двоє з кожних трьох пацієнтів, госпіталізованих з інфарктом міокарда, тимчасово відчувають помірні депресивні симптоми. Крім того, люди з великим депресивним розладом майже втричі частіше страждають на серцево-судинні захворювання, ніж інші, і ці хвороби у них з'являються на 7,5 років раніше. Синдром полікістозних яєчників: Захворювання ендокринної системи в рази збільшує ризик розвитку депресії у жінок.

Варто зазначити, що депресія не повинна сприйматися як єдиний симптом будь-якої хвороби, оскільки кожен стан має свої специфічні прояви.

Раніше ми писали, які щоденні звички "крадуть" вашу енергію.

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