Столітня бабуся відвідує тренажерний зал: у чому секрет її довголіття

Довгожителька у тренажерному залі / © скриншот з відео

Американська довгожителька Рут Лемей, яка відсвяткувала свій столітній ювілей, ще два роки тому самостійно водила машину і досі зберігає рухливість і життєву силу.

Про секрет довголіття жінки з Вірджинія-Біч пише Fox News.

Американка завжди вела активний спосіб життя і саме фізичні вправи вважає головним секретом свого довголіття.

Столітня бабуся досі відвідує тренажерний зал.

Щодня вона робить два підходи на велотренажері по півгодини, щоразу виставляючи на ньому дистанцію п’ять кілометрів. Після цього вона виходить на півгодинну прогулянку та проходить півтора кілометри.

Якщо їй не вдається вийти на вулицю, вона ходить із одного кінця будинку до іншого. «Це 170 кроків по 40 разів, тобто 6800 кроків», — зауважила довгожителька.

«Багато вправ, достатньо сну, я лягаю о 21:30 і їм багато овочів — намагаюся підтримувати здоров’я», — зазначила Рут Лемей.

Донька довгожительки Аннетт Паркер додала, що мати дотримується збалансованої дієти: їсть нежирний йогурт, вівсянку, курку та морепродукти.

Вона підтримує соціальні зв’язки та стежить за психологічним здоров’ям. А ще довгожителька ніколи не курила і вживала алкоголь.

При цьому в її сім’ї не було передумов довголіття — батько дожив до 65 років, а мати — до 74 років.

Нагадаємо, для науки досі залишається загадкою, як деяким людям вдається прожити до ста і більше років. досі загадка для науки. Нове дослідження науковців визначило важливий фактор, який може пояснити феномен столітніх.