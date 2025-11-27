Стоматологи розкрили помилку: коли слід використовувати ополіскувач для рота

Ополіскувач для рота / © pexels.com

Стоматологи назвали найпоширенішу помилку, якої більшість людей припускається, використовуючи ополіскувач для рота. Фахівці пояснили, чому його не можна застосовувати одразу після чищення зубів.

Про це пише Mirror.

Більшість із нас знає базові правила догляду за порожниною рота: двічі на день чистити зуби, користуватися зубною ниткою, ополіскувачем та регулярно відвідувати стоматолога. Але один користувач Reddit розпалив дискусію, розповівши, що він і його дівчина ніяк не можуть визначити, коли правильно використовувати ополіскувач — до чи після чищення зубів.

«Ми з партнеркою вже давно сперечаємося про ополіскувач. Я переконаний, що ополіскувач має бути перед чищенням зубів, і після чищення не потрібно полоскати рот водою. Вона вважає, що спочатку треба чистити, потім прополоскати водою, а вже після цього — ополіскувач. Я дивний, якщо використовую ополіскувач першим?» — йдеться у дописі користувача.

Як пояснили два стоматологи, рацію має дівчина.

«Чистити зуби перед використанням ополіскувача — найефективніша схема. Чищення усуває наліт, залишки їжі та бактерії, забезпечуючи фтору в зубній пасті чисту поверхню, до якої він може прикріпитися й зміцнити її. Сам ополіскувач не здатний замінити це необхідне механічне очищення», — пояснив щелепно-лицьовий хірург Wellsoon Private Healthcare з Practice Plus Group Антоніо Гагліарді Луго.

«Якщо ви використовуєте зубну пасту з високим вмістом фтору або лікувальну пасту, полоскання одразу після чищення — водою чи ополіскувачем — може змити концентрований фтор до того, як він встигне подіяти. Тому стоматологи зараз радять уникати будь-якого полоскання одразу після чищення, щоб фтор довше залишався на зубах», — додав спеціаліст.

За його словами, ополіскувач усе одно корисний — він освіжає дихання, знижує кількість бактерій і допомагає підтримувати чистоту протягом дня.

«Ополіскувач усе ще відіграє важливу роль — освіжає дихання, зменшує неприємний запах і знижує рівень бактерій протягом дня. Використання ополіскувача після обіду або під час насиченого робочого чи навчального дня — хороший спосіб підтримати свіжість. Але вдома правильне чищення зубів залишається незамінним», — зазначив Луго.

Докторка Сандра Ґарсія Мартін погодилась із колегою.

«Коротка відповідь: ополіскувач краще застосовувати після чищення, але не одразу. Ідеально — у інший час доби, щоб не змивати корисні компоненти пасти», — вказала експертка.

Вона пояснила, що ополіскувач — це допоміжний інструмент.

«Ополіскувач відіграє допоміжну роль у гігієні рота. Його завдання — дістатися до ділянок, яких щітка чи зубна нитка можуть не охопити, і доставити речовини, що зменшують кількість бактерій, освіжають подих, заспокоюють ясна або зміцнюють емаль — залежно від складу. Але він ніколи не повинен замінювати чищення чи очищення міжзубних проміжків — це лише доповнення, а не альтернатива», — пояснила Мартін.

За її словами, правильна послідовність має просту логіку:

«Принцип рекомендованої послідовності простий: зубна паста містить активні компоненти, які захищають та ремінералізують емаль. Цим речовинам потрібен час, щоб закріпитися на зубній поверхні й подіяти. Якщо одразу після чищення використовувати ополіскувач, він розбавляє та змиває більшу частину цього захисного шару. Як результат — ви втрачаєте значну частину довготривалої користі від чищення».

Саме тому стоматологи радять спочатку почистити зуби, виплюнути залишки пасти й уникати полоскання водою чи ополіскувачем протягом 20-30 хв. Ополіскувач можна використати пізніше протягом дня або, якщо зручно, перед сном — бажано той, що містить фтор, щоб додатково зміцнити емаль.

До слова, фахівці компанії Colgate радять чистити зуби до сніданку, оскільки це усуває бактерії, які накопичилися вночі, та дозволяє фтору створити захисний бар’єр на емалі. Чищення зубів одразу після їжі, особливо кислої (цитрусові), може зашкодити емалі, оскільки кислота тимчасово її розм’якшує. У цьому разі експерти рекомендують зачекати щонайменше 30-60 хв. після приймання їжі.