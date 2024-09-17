Страшніший за COVID-19: з Індії поширюється небезпечний вірус, від якого немає ліків, вже є перші жертви

В Індії зафіксували другий смертельний випадок від вірусу Nipah. У штаті Керала помер 24-річний студент, який став другою жертвою цього небезпечного захворювання з липня цього року. Раніше від вірусу загинув 14-річний хлопчик. Після смерті студента під нагляд медиків потрапили 151 особа, яка мала з ним контакт, аби запобігти поширенню хвороби.

Про це пише Reuters.

У хлопця симптоми, зокрема лихоманка, проявилися 4 вересня, і вже через п'ять днів він помер. Результати аналізу крові, проведеного в Національному інституті вірусології в Пуне, підтвердили зараження Nipah 9 вересня.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає Nipah одним із пріоритетних патогенів через його здатність викликати епідемії. На сьогодні не існує ні вакцини, ні специфічних ліків проти цієї хвороби. Джерелом вірусу є плодоїдні летючі миші й свині, а сама хвороба може викликати смертельну лихоманку, що призводить до набряку мозку. Серед симптомів можуть бути лихоманка, блювання, респіраторні порушення, а в тяжких випадках – судоми, енцефаліт і кома.

Нагадаємо, ВООЗ застерігав про загрозу нової пандемії через смертельний вірус Nipah, який поширюється в Індії.

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