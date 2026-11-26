Вживання популярних продуктів пов’язали з важчим проявом ПМС / © Фото з відкритих джерел

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Харчування може бути одним із чинників, пов’язаних із самопочуттям жінок напередодні менструації. Дослідники виявили, що ті, хто частіше споживає ультраоброблені продукти, схильні повідомляти про сильніші симптоми передменструального синдрому. Водночас значення мають не лише продукти в раціоні, а й те, як людина реагує на голод і харчові бажання.

Про це пише ScienceAlert.

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Що показало дослідження за участю 607 жінок

У дослідженні взяли участь 607 жінок віком від 18 до 30 років із Туреччини. Науковці опитували їх про харчові звички, дотримання середземноморської дієти та симптоми, які виникали протягом тижня перед менструацією.

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Учасниці оцінювали різні прояви ПМС, зокрема біль, зміни сну та апетиту. Також вони відповідали, як часто вживають ультраоброблені продукти — наприклад, солодкі газовані напої та деякі види фасованих снеків.

Аналіз показав: що вищим був показник споживання таких продуктів, то сильнішими в середньому були симптоми ПМС. Цей зв’язок зберігався навіть після того, як дослідники врахували інші особливості харчування, вік та регулярність менструального циклу.

Однак ефект був відносно невеликим. За кожен додатковий бал у шкалі споживання ультраоброблених продуктів середній показник симптомів зростав приблизно на один бал за шкалою від 44 до 220. Тобто результати не свідчать, що певний продукт автоматично спричиняє важкий ПМС.

Чому важливо не лише те, що їсти, а й як реагувати на бажання

Цікавою частиною дослідження стали харчові звички, пов’язані з усвідомленим споживанням їжі. Жінки, які рідше піддавалися миттєвому бажанню щось з’їсти та не звинувачували себе за вибір їжі, повідомляли про менш виражені симптоми ПМС.

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Дослідники пояснили це на прикладі шоколаду. Якщо перед менструацією дуже хочеться солодкого, можна спочатку зупинитися й подумати, чи справді є фізичний голод, чи просто хочеться отримати задоволення від смаку. Це не означає, що потрібно відмовляти собі в бажаному.

Якщо жінка вирішує з’їсти шоколад, важливо не картати себе за цей вибір і не сприймати його як невдачу. Саме відсутність імпульсивної реакції та почуття провини дослідники пов’язують із меншою вираженістю симптомів.

Водночас дотримання середземноморської дієти — з овочами, фруктами, бобовими, рибою та оливковою олією — у цьому дослідженні не мало самостійного статистично значущого зв’язку з тяжкістю ПМС після врахування інших чинників.

Чи може зміна харчування полегшити ПМС

Науковці наголошують: дослідження не доводить, що ультраоброблені продукти спричиняють сильніший передменструальний синдром. Воно мало поперечний характер: учасниці одночасно повідомляли про свій раціон і симптоми, тому неможливо встановити, що було першим.

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Не виключено, що часте споживання таких продуктів пов’язане з посиленням симптомів. Але можлива й протилежна ситуація: жінки через погане самопочуття, зміни апетиту чи потяг до певної їжі починають інакше харчуватися.

До того ж учасниці пригадували власні симптоми, а приблизно чотири з п’яти мали університетську освіту. Це обмежує можливість поширювати результати на всіх жінок.

Наступним кроком дослідники називають тривале спостереження за учасницями протягом кількох менструальних циклів. Вони хочуть щодня фіксувати, що жінки їдять, чого їм хочеться та як вони почуваються. У майбутньому також можна провести експеримент, у якому учасниць розподілять на групи з різними раціонами, щоб перевірити, чи справді зміна харчування полегшує ПМС.

Як менструальний цикл впливає на апетит і самопочуття

Зміни апетиту та бажання з’їсти щось солодке можуть бути пов’язані з гормональними коливаннями протягом циклу. У різні його фази змінюються потреби організму в енергії, а також харчові вподобання. Саме тому в одні дні більше хочеться легкої їжі, а в інші — солодощів і калорійних страв.

Особливо помітним потяг до їжі може ставати перед менструацією. Деякі жінки відчувають сильніший голод, частіше перекушують і прагнуть солодкого. На це можуть впливати гормональні зміни, коливання настрою та особливості обміну речовин. Водночас підвищений апетит перед місячними не обов’язково означає, що жінка неправильно харчується.

Але передменструальні симптоми бувають не лише фізичним дискомфортом чи змінами апетиту. У деяких жінок вони набувають значно тяжчої форми та серйозно впливають на повсякденне життя. Зокрема, передменструальний дисфоричний розлад може супроводжуватися вираженими емоційними й поведінковими порушеннями. Але відрізнити ПМДР від ПМС можна за конкретними ознаками.

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