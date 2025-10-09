ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

Страждаєте від "туману" після COVID-19: вчені з'ясували, що насправді відбувається з мозком

Якщо ви страждаєте від «мозкового туману» після коронавірусу, це не психологічний стан. Вчені з Японії вперше виявили вимірювані молекулярні зміни в мозку, які відповідають за когнітивні порушення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Covid-19

Covid-19 / © ТСН.ua

Японські науковці зробили справжній прорив у розумінні «туману» в мозку після COVID-19, вперше довівши його біологічне, а не психологічне походження. Дослідження показало, що причиною проблем з пам’яттю та концентрацією є надмірна активність спеціальних рецепторів у мозку, що відкриває шлях до нових методів діагностики та лікування.

Про це пише Euronews.

Команда вчених з Університету Йокогами під керівництвом професора Такуї Такахаші провела унікальне дослідження. За допомогою нової технології ПЕТ-візуалізації вони просканували мозок 30 пацієнтів, які страждали від тривалого COVID-19, та порівняли їхні результати з даними 80 здорових людей.

Результати виявилися разючими: у пацієнтів із постковідним синдромом була зафіксована суттєво вища активність рецепторів AMPA — молекул, що відповідають за навчання та пам’ять. Ба більше, інтенсивність цієї активності безпосередньо залежала від ступеня когнітивних розладів пацієнта. Вчені також виявили зв’язок між запальними процесами в мозку та аномальною роботою рецепторів.

«Туман» у мозку є одним із найпоширеніших ускладнень після перенесеного коронавірусу. Він проявляється у проблемах з пам’яттю, нездатності сконцентруватися та загальній уповільненості мислення.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), приблизно 6 зі 100 людей, які перехворіли на COVID-19, стикаються з постковідним синдромом. Із них понад 80% скаржаться саме на когнітивні порушення.

Досі багато хто вважав «мозковий туман» психологічною проблемою, однак японське дослідження доводить, що це — реальний клінічний стан з вимірюваною біологічною основою.

«Результати нашого дослідження є доказом того, що тривалий мозковий туман COVID слід визнати законним клінічним станом», — наголосив професор Такахаші.

Це відкриття може стати поштовхом до розроблення точних діагностичних тестів, які зможуть об’єктивно виявляти проблему. А головне — воно дає надію на створення нових терапевтичних методів, спрямованих на зниження надмірної активності рецепторів AMPA та повернення людей до повноцінного життя.

Нагадаємо, осінь і зима — традиційний період застуд у школярів. Діти часто повертаються додому з нежитем, кашлем і втомою. Але як зрозуміти, коли це звичайна ГРВІ, а коли симптоми свідчать про грип чи COVID? Адже вчасне розпізнавання перших ознак допоможе батькам уникнути серйозних наслідків та правильно обрати тактику лікування.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie