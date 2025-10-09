Страждаєте від "туману" після COVID-19: вчені з'ясували, що насправді відбувається з мозком

Covid-19 / © ТСН.ua

Японські науковці зробили справжній прорив у розумінні «туману» в мозку після COVID-19, вперше довівши його біологічне, а не психологічне походження. Дослідження показало, що причиною проблем з пам’яттю та концентрацією є надмірна активність спеціальних рецепторів у мозку, що відкриває шлях до нових методів діагностики та лікування.

Команда вчених з Університету Йокогами під керівництвом професора Такуї Такахаші провела унікальне дослідження. За допомогою нової технології ПЕТ-візуалізації вони просканували мозок 30 пацієнтів, які страждали від тривалого COVID-19, та порівняли їхні результати з даними 80 здорових людей.

Результати виявилися разючими: у пацієнтів із постковідним синдромом була зафіксована суттєво вища активність рецепторів AMPA — молекул, що відповідають за навчання та пам’ять. Ба більше, інтенсивність цієї активності безпосередньо залежала від ступеня когнітивних розладів пацієнта. Вчені також виявили зв’язок між запальними процесами в мозку та аномальною роботою рецепторів.

«Туман» у мозку є одним із найпоширеніших ускладнень після перенесеного коронавірусу. Він проявляється у проблемах з пам’яттю, нездатності сконцентруватися та загальній уповільненості мислення.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), приблизно 6 зі 100 людей, які перехворіли на COVID-19, стикаються з постковідним синдромом. Із них понад 80% скаржаться саме на когнітивні порушення.

Досі багато хто вважав «мозковий туман» психологічною проблемою, однак японське дослідження доводить, що це — реальний клінічний стан з вимірюваною біологічною основою.

«Результати нашого дослідження є доказом того, що тривалий мозковий туман COVID слід визнати законним клінічним станом», — наголосив професор Такахаші.

Це відкриття може стати поштовхом до розроблення точних діагностичних тестів, які зможуть об’єктивно виявляти проблему. А головне — воно дає надію на створення нових терапевтичних методів, спрямованих на зниження надмірної активності рецепторів AMPA та повернення людей до повноцінного життя.

