«Стріляє» у спині, коли нахиляєте голову: чому такий симптом не можна ігнорувати

Чому «стріляє» у спині під час нахилу голови / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Уявіть собі ситуацію: ви робите абсолютно буденний рух — скажімо, просто нахиляєте голову вперед, — і раптом у цей самий момент по шиї та всьому хребту проноситься різкий, моторошний імпульс. За відчуттями, це схоже на те, ніби вас вдарило струмом. Такий «простріл» у спині та шиї може стрімко віддати в руки чи ноги, але триває він лічені секунди й миттєво зникає.

Про це пише Egészség Kalauz.

Реклама

Чому нахил голови може викликати відчуття «удару струмом» у спині

Багато людей списують такі раптові «простріли» на невдалу позу під час сну, защемлення нерва чи банальний остеохондроз. Проте лікарі радять бути обережнішими, адже цей симптом іноді виявляється раннім тривожним дзвіночком дуже серйозного неврологічного розладу — розсіяного склерозу.

Реклама

У медичній літературі цей специфічний стан отримав назву «симптом Лермітта». Його природа полягає в короткочасному збої чутливості, який виникає через порушення нормальної роботи нервових шляхів, розташованих у шийному сегменті спинного мозку.

Головним пусковим гачком завжди стає саме згинання шиї, хоча в деяких пацієнтів подібну реакцію здатні спровокувати різкіші рухи, сильний кашель чи чхання. Сам «електричний» ефект триває лише кілька секунд, проте протягом дня він може повторюватися знову і знову.

Не завжди «простріли» болять. У когось вони відчуваються як дивна вібрація в тілі, інтенсивний біг мурашок, оніміння чи раптова хвиля, що стрімко спускається аж до кінчиків пальців ніг. Головна підступність полягає в тому, що одразу після завершення імпульсу людина почувається абсолютно здоровою, тому часто просто ігнорує цей сигнал.

Важливо розуміти: симптом Лермітта — це не окрема самостійна хвороба, а лише індикатор того, що певні нервові волокна дають збій.

Реклама

Чому виникає «електричний» ефект за умов розсіяного склерозу

Коли йдеться про розсіяний склероз, мається на увазі хронічна імуноопосередкована патологія центральної нервової системи. За такого стану імунітет помилково починає атакувати власні тканини організму, завдавати шкоди головному мозку, зоровим нервам та спинному мозку.

Головною мішенню стає мієлін — спеціальна захисна оболонка, яка покриває нервові волокна. Саме він гарантує швидку й безперебійну передачу нервових імпульсів. Якщо ця оболонка руйнується, зв’язок між нейронами порушується.

Коли запальний процес зачіпає чутливі шляхи шийного відділу, з’являється той самий симптом Лермітта. Під час нахилу голови внутрішнє анатомічне положення тканин дещо змінюється, створюючи легке механічне натяження.

Збуджені та чутливі нерви реагують на це аномальним сплеском активності, який мозок помилково розшифровує як проходження струму. Тобто, щоразу під час такого нападу відбувається підвищена реакція пошкодженої нервової системи на звичайний рух.

Реклама

Попри те, що симптом Лермітта міцно увійшов до класичних підручників з неврології як ознака розсіяного склерозу, він виникає не у всіх. Різні медичні дослідження дають суперечливі дані: одні наукові роботи вказують, що з цим стикається приблизно чверть пацієнтів із розсіяним склерозом, інші ж джерела називають третину або навіть вищі показники.

Цей прояв може з’явитися на будь-якому етапі: як задовго до офіційного встановлення діагнозу, так і за багато років після нього. При цьому відсутність подібних «прострілів» зовсім не виключає наявність розсіяного склерозу, але й сама їх наявність не дає жодного права ставити діагноз самостійно.

Що ще може викликати «електричний струм» у спині

Попри те, що відчуття «прострілів» спини та шиї найчастіше асоціюють саме з розсіяним склерозом, є ще кілька варіантів, що це може бути.

Компресія спинного мозку в шийному відділі. Звуження спинномозкового каналу, серйозні протрузії або міжхребцеві грижі створюють постійний механічний тиск на нервові корінці. Запальні процеси. Наприклад, розвиток поперечного мієліту, який виникає внаслідок інфекцій або імунних збоїв. Травми та онкологічні процеси. Наслідки колишніх травм шиї, пухлини чи віддалені наслідки променевої терапії.

Окрему увагу медики звертають на дефіцит вітаміну B12. Ця речовина життєво необхідна для збереження мієлінової оболонки та стабільної роботи нейронів. Хронічна нестача вітаміну призводить до важких ушкоджень нервових волокон і викликає «удари струмом» у спині, серйозну слабкість, хитку ходу, проблеми з координацією та загальне оніміння кінцівок.

Причинами можуть бути порушення всмоктування в шлунково-кишковому тракті, бідний раціон чи побічна дія деяких ліків. У разі появи нових симптомів зверніться до лікаря.

Супутні прояви та алгоритм обстеження

Оскільки розсіяний склероз може вражати різні ділянки центральної нервової системи, клінічна картина завжди індивідуальна. Окрім специфічних «прострілів» у шиї, хворі часто скаржаться на хронічну втому, що не зникає після відпочинку, проблеми із зором, м’язову слабкість, оніміння та розлади координації.

У такому разі потрібно звернутися до сімейного лікаря чи невролога. Обстеження починається з ретельного опитування та оцінки рефлексів, після чого зазвичай призначають інструментальну діагностику — МРТ шийного та головного мозку, а також лабораторні тести.

У більшості випадків симптом Лермітта має тимчасовий характер: він турбує кілька днів чи тижнів, а потім зникає. На його інтенсивність впливають стрес, перевтома та спека. Оскільки саме відчуття триває лише секунди, окремих ліків саме проти цього «прострілу» зазвичай не призначають — фокус завжди зосереджується на терапії першопричини.

Сучасні препарати, що змінюють перебіг розсіяного склерозу, здатні ефективно загальмувати імунну атаку, знизити кількість загострень і зберегти якість життя пацієнта.

Водночас існують тривожні стани, які вимагають негайного звернення по екстрену медичну допомогу:

раптова і різка слабкість чи оніміння в половині тіла;

стрімка втрата зору або виражене двоїння в очах;

сильні проблеми з мовленням чи раптова втрата координації;

стрімке зникнення чутливості в ногах, повна нездатність ходити чи гострі порушення сечовипускання.

Коли біль у спині стає симптомом раку

Нагадаємо, звичайний біль у спині та шиї, який часто списують на остеохондроз, іноді може сигналізувати про серйозні небезпеки, зокрема про пухлини хребта, легень або метастази.

На відміну від звичайного дискомфорту, такий біль не зникає в стані спокою, посилюється вночі чи після їди, а також не реагує на звичні знеболювальні засоби.

Як зазначають фахівці, такий симптом виникає через те, що новоутворення тисне на нерви або сусідні органи. Крім того, біль може віддавати в інші частини тіла, наприклад, у плече чи під лопатку, а також супроводжуватися одночасним болем у животі.

Новини партнерів