Стрімко поширюється новий штам грипу: хто під загрозою і чи діють вакцини

США охопила нова хвиля грипу, спричинена мутованим штамом H3N2. Відомо, що перед агресивною інфекцією вразливі люди похилого віку.

Про це пише The Washington Post.

Грип у США

Захворюваність на грип у Сполучених Штатах продовжує зростати — поширюється новий штам вірусу, який особливо тяжко переносять люди похилого віку. Медики зазначають, що збільшення кількості випадків пов’язане з появою нового різновиду грипу, проти якого, за побоюваннями фахівців із громадського здоров’я, чинні вакцини можуть діяти менш ефективно.

Водночас експерти заспокоюють: попри те, що сезон ще не досяг свого піку, нинішній сплеск не виходить за межі звичайних показників, а щеплення, ймовірно, все одно знижують ризик найтяжчих ускладнень.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) фіксують суттєве зростання кількості госпіталізацій, звернень до відділень невідкладної допомоги, амбулаторних прийомів і смертей, пов’язаних із грипом. За прогнозами, пік епідемічного сезону очікується на початку року — найімовірніше, у лютому.

«Здається, що зростання досить стрімке, але воно не є чимось незвичним. Ми часто спостерігаємо, що сезони грипу розвиваються швидко й інтенсивно», — пояснила епідеміологиня та директорка Центру з питань пандемій Школи громадського здоров’я Університету Брауна Дженніфер Наццо.

Фахівці прогнозують подальше зростання кількості хворих після різкого підйому впродовж останніх тижнів. Чи стане цей сезон таким же складним, як попередній, поки що невідомо, зазначила Наццо. Минулого року CDC зафіксували 288 смертей дітей, пов’язаних із грипом, — це найвищий показник від часів пандемії свинячого грипу H1N1 протягом 2009 — 2010 років.

За словами експертки, важкі сезони грипу зазвичай змінюють один одного, «ймовірно, через залишковий імунітет після попереднього року».

За підрахунками CDC, від початку нинішнього сезону грипу, який стартував наприкінці вересня і може тривати до березня або навіть квітня, вже зареєстровано щонайменше 4,6 млн випадків захворювання, не менше 49 тис. госпіталізацій та приблизно 1900 летальних випадків.

Новий штам грипу H3N2

Головною особливістю цього сезону став новий штам вірусу. Подібні зміни не є винятком, адже грип постійно зазнає мутацій у процесі так званого антигенного дрейфу — саме тому склад вакцин переглядають і оновлюють щороку. Новий варіант належить до штаму H3N2 (грип типу A) і, за інформацією CDC, він дуже швидко став домінувальним на території США.

Цей різновид вірусу пов’язують із ранніми та особливо тяжкими спалахами грипу в Японії, Канаді та Великій Британії. Водночас епідеміологиня CDC Алісія Бадд зазначає, що, попри активну циркуляцію штаму у США, загальний рівень захворюваності поки що залишається в межах прогнозованих значень.

«Ми не спостерігаємо такого різкого раннього сплеску, який бачили деякі інші країни», — сказала Бадд.

Кому найбільше загрожує штам H3N2 і чи ефективні вакцини проти нього?

Штам H3N2 традиційно пов’язують із вищими показниками госпіталізацій і смертності серед людей похилого віку. Новий варіант з’явився ще влітку — після того, як американські виробники вакцин остаточно затвердили формулу щеплень на цей сезон. Через це експерти висловлюють занепокоєння, що ефективність вакцин може бути нижчою, а це, своєю чергою, може призвести до зростання кількості важких випадків і додаткового навантаження на систему охорони здоров’я, яка паралельно протистоїть іншим зимовим вірусам.

У Великій Британії попередні дослідження показують, що місцеві вакцини добре захищають від нового штаму, хоча їхній склад відрізняється від американських, наголошують фахівці.

За даними CDC, вакцинацію від грипу отримали близько 40% дорослого населення США, а серед дітей цей показник ще нижчий.

Наццо підкреслила, що щеплення залишаються надзвичайно важливими, навіть з урахуванням мутацій вірусу.

«Вакцина від грипу може не повністю запобігти зараженню, але вона точно зменшує ризик госпіталізації та може полегшити перебіг хвороби або скоротити її тривалість», — сказала вона.

Грип у дітей і щеплення

У Джексонвіллі, штат Флорида, педіатриня Памела Ліндор із клініки Bluebird Kids Health уже фіксує збільшення кількості дітей, у яких просто під час шкільних занять раптово з’являються висока температура, головний біль, сильна втома та кашель. Якщо хворобу виявляють у перші один-два дні, лікарка призначає противірусне лікування.

Водночас федеральні посадовці з адміністрації президента Дональда Трампа ставлять під сумнів чинні рекомендації щодо вакцинації дітей, заявляючи, що в США дітям роблять надто багато щеплень у порівнянні з іншими країнами. На початку грудня Трамп ініціював перегляд календаря вакцинації, зокрема поставивши під питання доцільність щорічних щеплень дітей від грипу.

Ліндор зазначає, що протягом багатьох років стикається з небажанням батьків робити дітям щорічні щеплення від грипу, навіть тоді, коли вони загалом підтримують інші обов’язкові вакцини.

«Це, певною мірою, засмучує, адже хоча ми й бачимо багато випадків грипу цієї пори року, їх могло б бути значно менше, якби люди охочіше вакцинувалися», — сказала лікарка.

Нагадаємо, у США стрімко поширюється новий агресивний підтип грипу — «варіант К», який становить критичну загрозу для дітей та літніх людей через ризик важкого зневоднення, дихальної недостатності та стійкої лихоманки. Лікарі розповіли про симптоми.