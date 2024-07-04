Студент вжив надто багато соєвого соусу: наслідки були жахливими

19-річний американець випив літр соєвого соусу, що, як пізніше з'ясувалося, було частиною ініціації вступу до університетського братства, перш ніж у нього почалися серйозні проблеми.

Про це пише LAD Bible.

У звіті про випадок, який детально описує жахливий інцидент 2013 року, пояснюється, що незабаром після вживання соєвого соусу у нього почалися судоми та піна з рота, і його терміново доставили до лікарні.

Повідомляється, що за дві години після того, як він випив популярний китайський соус, молодий хлопець безперервно рипів зубами і в цілому не реагував.

У повідомленні йдеться, що він не міг відповідати на усні команди, а його руки були скуті з обох боків.

Пацієнта лікували медики, які вводили протисудомні препарати, сподіваючись стабілізувати його стан, а також намагалися відсмоктувати "коричневий матеріал із мізерними прожилками крові" з його шлунка за допомогою трубки.

Він впав у кому, перш ніж лікарі вирішили, що його необхідно перевести до Медичного центру Університету Вірджинії.

Доктор Девід Дж. Карлберг, який працював, коли пацієнта привезли, раніше розповів LiveScience: "Він не реагував на жодний зі стимулів, які ми йому давали. Він мав деякий клонус, тобто просто підвищені рефлекси. Це ознака того, що, по суті, нервова система працює не дуже добре".

Згідно зі звітом, рівень натрію в крові підлітка, виміряний у медичному центрі, був найвищим, колись зареєстрованим у дорослої людини, яка якимось чином пережила гіпернатріємію або отруєння сіллю.

Цей стан, який, якщо його не лікувати, може призвести до небезпечних для життя ускладнень, виникає, коли в крові занадто багато солі.

Соєвий соус може бути смачним, але він також дуже токсичний, якщо його занадто багато, тому що в одній столовій ложці цього продукту міститься близько 900 міліграм солі, а це означає, що занадто велика кількість сої буде відповідати серйозній кількості солі.

Кмітливі лікарі дали студенту коледжу воду, в якій була цукрова декстроза, щоб розбавити натрій у його крові та змусити його помочитися – бачачи, як організм хлопця "ковтає" цілих шість літрів рідини внутрішньовенно всього за пів години.

Зрештою, він також виробив більше чотирьох літрів сечі, що дозволило концентрації натрію в його крові остаточно знизитися після п'яти годин, коли йому вкачували цукрову воду.

Попри те, що існував серйозний ризик того, що у 19-річного хлопця залишаться стійкі неврологічні проблеми або пошкодження головного мозку, згідно з повідомленнями, він повністю одужав.

Він вийшов із коми самостійно через три дні, хоча лікарі сказали, що він мав нормальний вигляд після того, як через місяць повернувся до навчання, додавши, що він добре навчається.

Доктор Карлберг вважає, що чудове одужання хлопця сталося завдяки швидкій роботі медиків, які так швидко знизили рівень натрію.

Нагадаємо, шестеро рибалок випили з пляшок, які знайшли у морі. У результаті, четверо моряків померли і ще двоє перебувають у важкому стані після вживання невідомої рідини.

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