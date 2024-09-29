Студент з Гарварду протягом місяця з'їв 720 яєць і отримав неймовірні результати: як це вплинуло на нього

25-річний Нік Норвіц вирішив протягом одного місяця з'їсти 720 яєць, щоб перевірити, як це вплине на рівень його холестерину. Наприкінці місяця житель Бостона виявив незвичайні результати.

Нік, який наразі закінчує отримувати медичну ступінь в Гарварді, завжди любив ставити цікаві експерименти. Під час останнього, він споживав по 24 яйця на день, щоб подивитися, чи це зможе вплинути на його холестерин.

За словами студента, він їв яйця в різних формах: яєчню, варені, омлети, фаршировані, щоб хоч трішки зробити свій денний раціон різноманітним. Яйця, як він сам каже, досить універсальний продукт, адже їх можна готувати різними способами, щоразу отримуючи щось нове.

Перші два тижні Нік їв яйця на фоні низьковуглеводної дієти, але в останні два тижні вирішив додати до свого раціону більше вуглеводів. Головною метою його експеримента було показати людям, як різні "важелі" можуть впливати на метаболізм і рівень холестерину у різних людей.

Він очікував, що рівень холестерину залишиться на тому ж рівні, якщо він буде їсти тільки яйця. Саме так і сталося. Однак, як тільки він додав до свого раціону ще й вуглеводи, той почав падати. Сталося так, за словами Ніка, через метаболічний зсув після адаптації до дієти з низьким вмістом вуглеводів.

Однак, це не ключова особливість, якої навчився Норвіц після експерименту. Він зрозумів, що, підбираючи найкращу дієту для певної людини, потрібно насамперед враховувати її початковий метаболічний стан і цілі, що вона ставить перед собою.

Деяким людям, наприклад, важливо довше жити, тоді як інші зосереджуються на здоров'ї серцево-судинної системи чи прагнуть підтримувати в ремісії запальне захворювання кишківника.

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