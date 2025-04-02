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- Здоров’я
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Студент з'їв пасту п'ятиденної давності та помер уві сні
Смерть настала через 10 годин після вживання страви.
Молодий чоловік помер уві сні через 10 годин після того, як з’їв тарілку пасти з томатами п’ятиденної давності.
Про це пише Daily Star.
20-річний студент, відомий як Ей-Джей, сильно захворів і почав часто блювати після того, як з’їв спагеті, що стояли на кухні за кімнатної температури. Як повідомляється, він розігрів страву у мікрохвильовій печі, а потім пішов займатися спортом, але через 30 хвилин йому стало зле.
Бельгійський хлопець повернувся додому з головним болем, болем у животі, нудотою та діареєю. Замість того, щоб звернутися до лікаря, він вирішив проспатися. Припускаючи, що має справу з типовим випадком харчового отруєння, він просто випив води. Однак, на жаль, наступного ранку батьки знайшли його мертвим у ліжку.
Пізніше було встановлено, що смерть настала близько 4-ї ранку, приблизно через 10 годин після того, як він з’їв їжу. Розтин показав, що Ей-Джей помер внаслідок некрозу печінки та гострого панкреатиту.
Цим випадком, який спочатку з’явився в американському журналі клінічної мікробіології 2008 року, нещодавно поділився доктор Бернард на своєму каналі YouTube. Доктор Бернард, який аналізує і ділиться незвичайними медичними випадками, пояснив, як бактерії призвели до передчасної смерті Ей-Джея.
Національна референс-лабораторія харчових спалахів підтвердила, що спагеті були заражені «значною кількістю» бактерій. У відео доктор Бернард заявляє: «Ей-Джей — здоровий 20-річний чоловік. Багато людей їдять макарони або будь-яку іншу локшину, яка залишилася на день-два, і з ними все гаразд. Будьте обережні з їжею, яка пролежала більш ніж декілька годин. Якщо їжа пахне дивно, завжди краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати».
У випадку з Ей-Джеєм посмертний мазок фекалій виявив наявність в його організмі Bacillus cereus, сумнозвісного харчового патогена, відомого тим, що він виробляє токсини. Зразки залишків їжі студента, надіслані до Національної референс-лабораторії спалахів харчових захворювань (NRLFO), також показали значну присутність B. cereus.
Хоча B. cereus асоціюється з харчовими отруєннями, все частіше повідомляється про нього як про причину серйозних і потенційно смертельних інфекцій нешлунково-кишкового тракту, згідно з даними Національної медичної бібліотеки США.
Доктор Бернард підкреслив, що тяжкість хвороби, на яку страждав Ей-Джей, який трагічно помер у жовтні 2008 року, не є «типовою». Однак він наголосив на важливості дотримання правил зберігання продуктів харчування, щоб запобігти подібним випадкам.
Продукти, що швидко псуються, рекомендується зберігати в холодильнику протягом двох годин після приготування. Свіжу птицю, рибу та м’ясний фарш слід спожити або заморозити протягом двох днів після приготування, а яловичину, телятину, баранину чи свинину — протягом трьох-п’яти днів.
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