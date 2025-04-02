Студент з'їв пасту п'ятиденної давності та помер уві сні

Паста з томатами / © Credits

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Молодий чоловік помер уві сні через 10 годин після того, як з’їв тарілку пасти з томатами п’ятиденної давності.

Про це пише Daily Star.

20-річний студент, відомий як Ей-Джей, сильно захворів і почав часто блювати після того, як з’їв спагеті, що стояли на кухні за кімнатної температури. Як повідомляється, він розігрів страву у мікрохвильовій печі, а потім пішов займатися спортом, але через 30 хвилин йому стало зле.

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Бельгійський хлопець повернувся додому з головним болем, болем у животі, нудотою та діареєю. Замість того, щоб звернутися до лікаря, він вирішив проспатися. Припускаючи, що має справу з типовим випадком харчового отруєння, він просто випив води. Однак, на жаль, наступного ранку батьки знайшли його мертвим у ліжку.

Пізніше було встановлено, що смерть настала близько 4-ї ранку, приблизно через 10 годин після того, як він з’їв їжу. Розтин показав, що Ей-Джей помер внаслідок некрозу печінки та гострого панкреатиту.

Цим випадком, який спочатку з’явився в американському журналі клінічної мікробіології 2008 року, нещодавно поділився доктор Бернард на своєму каналі YouTube. Доктор Бернард, який аналізує і ділиться незвичайними медичними випадками, пояснив, як бактерії призвели до передчасної смерті Ей-Джея.

Національна референс-лабораторія харчових спалахів підтвердила, що спагеті були заражені «значною кількістю» бактерій. У відео доктор Бернард заявляє: «Ей-Джей — здоровий 20-річний чоловік. Багато людей їдять макарони або будь-яку іншу локшину, яка залишилася на день-два, і з ними все гаразд. Будьте обережні з їжею, яка пролежала більш ніж декілька годин. Якщо їжа пахне дивно, завжди краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати».

У випадку з Ей-Джеєм посмертний мазок фекалій виявив наявність в його організмі Bacillus cereus, сумнозвісного харчового патогена, відомого тим, що він виробляє токсини. Зразки залишків їжі студента, надіслані до Національної референс-лабораторії спалахів харчових захворювань (NRLFO), також показали значну присутність B. cereus.

Хоча B. cereus асоціюється з харчовими отруєннями, все частіше повідомляється про нього як про причину серйозних і потенційно смертельних інфекцій нешлунково-кишкового тракту, згідно з даними Національної медичної бібліотеки США.

Доктор Бернард підкреслив, що тяжкість хвороби, на яку страждав Ей-Джей, який трагічно помер у жовтні 2008 року, не є «типовою». Однак він наголосив на важливості дотримання правил зберігання продуктів харчування, щоб запобігти подібним випадкам.

Продукти, що швидко псуються, рекомендується зберігати в холодильнику протягом двох годин після приготування. Свіжу птицю, рибу та м’ясний фарш слід спожити або заморозити протягом двох днів після приготування, а яловичину, телятину, баранину чи свинину — протягом трьох-п’яти днів.

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